Milei sigue relegado en el ranking de presidentes latinoamericanos

Una nueva encuesta regional de la consultora CB Global Data midió la imagen de 18 presidentes latinoamericanos y ubicó a Javier Milei en el puesto 12, dos posiciones por encima de la medición de octubre. El jefe de Estado argentino registró una imagen positiva del 37,4%, frente al 36,1% del mes anterior. Sin embargo, el avance no modificó el saldo negativo de su valoración: el 57,7% de los consultados manifestó una opinión desfavorable y el 4,9% no respondió o no expresó una posición.

La mejora de Milei estuvo acompañada por el retroceso de otros mandatarios de la región, especialmente el chileno José Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña. En el caso del Presidente argentino, el crecimiento fue de 1,3 puntos porcentuales, lo que le permitió pasar del puesto 14 al 12 y dejar atrás a seis mandatarios en la clasificación. De todos modos, continúa ubicado en la mitad inferior del ranking y mantiene una diferencia de 20,3 puntos entre su imagen negativa y positiva.

El descenso más pronunciado correspondió a Santiago Peña, de Paraguay, cuya imagen favorable cayó 18,2 puntos porcentuales: pasó del 42,9% en octubre al 24,7% en noviembre. El mandatario terminó en el último lugar de la medición, con un rechazo del 69,8%, en medio de la crisis política y financiera que atravesó su gobierno. En tanto, José Antonio Kast, de Chile, perdió 5,3 puntos de imagen positiva y bajó del 38,8% al 33,5%, con una valoración negativa del 62,7%, que lo dejó en el puesto 16.

En el otro extremo, Claudia Sheinbaum volvió a encabezar la clasificación. La presidenta de México obtuvo un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% de negativa. Muy cerca quedó Nayib Bukele, de El Salvador, con el 69,5% de aprobación y el 24,9% de rechazo. El tercer lugar fue para Laura Fernández, de Costa Rica, con el 52,3%, seguida por Luis Abinader, de República Dominicana, quien alcanzó el 51,2%.

Una de las principales novedades del relevamiento fue el crecimiento de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de Brasil llegó al quinto puesto, con un 50,4% de imagen positiva y un 46,9% de negativa. Además, registró la mayor mejora mensual entre los 18 dirigentes evaluados, con un incremento de 5,1 puntos porcentuales respecto de octubre. Detrás de Lula se ubicaron Daniel Noboa, de Ecuador, con el 47,8%; Abelardo de la Espriella, de Colombia, con el 46,9%; y Nasry Asfura, de Honduras, con el 45,7%.

Por debajo de Milei quedaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%; José Antonio Kast, con el 33,5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%; y Santiago Peña, con el 24,7%. La encuesta se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 mediante cuestionarios digitales en 18 países, con un total de 51.350 casos. En Argentina fueron consultadas 3.079 personas, con un margen de error del 1,8%.