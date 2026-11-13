“Un socio, un aliado y un amigo”: el mensaje de Milei a Paraguay

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una comunicación telefónica con su par paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el pasado 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. Durante el diálogo, el mandatario argentino le expresó su respaldo político y aseguró que la Argentina acompañará a Paraguay en esta nueva etapa. Además, ambos acordaron reunirse próximamente en Buenos Aires o Asunción para avanzar en una agenda común.

A través de su cuenta de X, Milei describió el intercambio como una “excelente y cálida conversación” y señaló que le deseó a Alliana “los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo”. En ese sentido, remarcó que le transmitió “todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, en un gesto de acercamiento hacia el nuevo gobierno del país vecino.

El Presidente también destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y sostuvo que “la Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”. La definición volvió a poner de relieve la afinidad ideológica que el Gobierno argentino busca consolidar con sus aliados de la región.

En la misma publicación, Milei planteó la necesidad de profundizar la relación bilateral y afirmó: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”. Finalmente, dejó una frase dirigida directamente a su par paraguayo: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Por su parte, Alliana también confirmó el contacto y calificó el intercambio como una conversación telefónica “muy cordial y fraterna”. El mandatario paraguayo agradeció el respaldo argentino y expresó: “Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”. Además, coincidió en la importancia de fortalecer “los históricos lazos de amistad y hermandad” que unen a los dos países.

El diálogo se produjo en un escenario de reconfiguración política en Paraguay, luego de la salida de Santiago Peña, quien mantenía una estrecha relación con Milei y era considerado uno de sus principales aliados regionales. Alliana, que hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió el Ejecutivo tras la destitución de Peña en medio del escándalo vinculado al Ueno Bank. Ahora, ambos gobiernos buscarán darle continuidad al vínculo político y económico con una reunión que podría concretarse en Asunción o Buenos Aires.