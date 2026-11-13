El empleo formal perdió más de 7.500 puestos en agosto

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió en agosto una nueva contracción del 0,1%, lo que representa la pérdida de 7.573 puestos de trabajo formales en todo el país respecto del mes anterior. Con este retroceso, el total de trabajadores formales en el ámbito privado se ubicó en 6.098.200 personas, acumulando una merma de 274.339 empleos desde noviembre de 2023. Según un informe de la consultora Politikón Chaco procesado por la Agencia Noticias Argentinas, este volumen marca el registro más bajo de los últimos 53 meses.

Al analizar el desempeño por ramas de actividad, los principales motores de la producción y los servicios mostraron un comportamiento marcadamente negativo. Las mayores caídas, tanto en términos relativos como absolutos, se concentraron en Comercio, con un descenso del 0,3% (-3.486 puestos), seguido por la Industria Manufacturera, también con una baja del 0,3% (-3.346 empleos), y Transporte, que retrocedió un 0,3% (-1.372 lugares).

En la vereda opuesta, apenas cinco sectores lograron cerrar el mes con leves variaciones positivas. El listado estuvo encabezado por Pesca (+2,4%), seguido por Minería (+0,5%), Otros Servicios (+0,2%), Salud (+0,2%) y Construcción (+0,1%). No obstante, el relevamiento advierte sobre la fuerte asimetría en la dinámica laboral: mientras los rubros en alza sumaron apenas 2.394 puestos en conjunto, los sectores en baja destruyeron 9.975 empleos, al punto que Comercio o Industria por sí solos perdieron más puestos de los que crearon todas las actividades en expansión.

El panorama federal reflejó la misma tendencia contractiva, con 14 jurisdicciones operando en terreno negativo durante agosto. En términos porcentuales, las retracciones mensuales más pronunciadas tuvieron lugar en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%) y Tierra del Fuego (-0,8%). En tanto, al observar los valores absolutos, la provincia de Buenos Aires lideró ampliamente las pérdidas a nivel nacional con 4.223 puestos formales menos en un solo mes.

Solo ocho distritos consiguieron mostrar signos de recuperación en la comparación mensual. El crecimiento estuvo liderado por Neuquén, impulsado por la actividad energética, que registró un avance del 0,6% equivalente a 862 nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar se ubicó Tucumán, con una mejora del 0,4% y la incorporación de 649 asalariados al sector privado formal.

Finalmente, el balance interanual confirma la profundidad de la caída del mercado laboral formal. En comparación con agosto de 2025, el empleo privado registrado exhibe una baja del 2,1%, lo que se traduce en la destrucción neta de 132.008 puestos en los últimos doce meses. En este período, Neuquén se consolidó como la jurisdicción con mayor creación de empleo (+9.057), mientras que la provincia de Buenos Aires encabezó el retroceso interanual con una pérdida de 60.579 puestos registrados.