Legislatura: se renovó el directorio del Ente de Servicios Públicos

El Cuerpo Legislativo aprobó la renovación de los cargos de vocales del directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control aplicará el mecanismo establecido por la Ley 210, mientras los bloques políticos de la Legislatura presentaron a sus postulantes. Y las asociaciones de consumidores y usuarios participaron en la elección de su representante según la Ley 1384.

De esta manera, Paola Vanesa Michielotto (Pro) será la presidente de dicho Ente, mientras que Eugenio Begue (Partido Justicialista), Silvina Nora Fazio (Partido Justicialista), José Marcelo Pafundi (Asociación de Consumidores) y Emanuel Alfredo Gomez Melé (La Libertad Avanza) quedaron establecidos como vocales.

El peronismo, gracias al rol de Juan Manuel Olmos, logró ubicar a dos directores del Ente. Eugenio Begue, hombre de confianza de Juan Grabois, se llevó uno de los lugares, mientras que Silvina Fazio, cercana al titular del sindicato de encargados de edificio, Víctor Santa María, se quedó con el otro.

Fazio estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Entre 2009 y 2014, se desempeñó como coordinadora legal y técnica de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Nación y, luego ingresó por concurso al Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad.

Desde entonces, y hasta 2020, fue auditora interna titular en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, entre 2020 y 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, trabajó en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. Actualmente, se desempeña como directora del área de Economía y Hacienda de la Auditoría General de la Ciudad.

El bloque libertario logró ganar representación en el organismo de la mano de Emanuel Gómez Melé. Su postulación había sido impulsada por la presidenta del bloque libertario Pilar Ramírez, con el aval de Karina Milei.

El flamante director de LLA es licenciado en Ciencia Política y cuenta con una maestría en Gestión de Proyectos de Impacto Social. Entre 2007 y 2017, trabajó en la subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del gobierno porteño, y luego saltó a la dirección ejecutiva de la unidad de gestión local del PAMI en La Matanza.

En 2023, asumió como jefe de asesores de la presidencia del Instituto de Vivienda de la ciudad (IVC), La cuarta vocalía se la llevó José Marcelo Pafundi, cuyo pliego había sido impulsado por Confianza y Desarrollo, el espacio con el que Rodríguez Larreta.

Pafundi ya ejercía como director del Ente Regulador desde 2022 y buscaba renovar su mandato por otros cuatro años. La exdiputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago le había acercado su postulación al exalcalde porteño.