La Legislatura declaró al Papa León XIV como Visitante Ilustre

En sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró como Visitante Ilustre al Papa León XIV, en el marco de su gira por Sudamérica y que tendrá su presencia en el país desde el 8 hasta el 11 de noviembre.

El Papa León XIV recibe la máxima distinción protocolar que otorga la ciudad en su doble condición de líder de la Iglesia Católica y Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. La visita será la primera que realizará a territorio argentino desde el inicio de su pontificado, lo que establece un acontecimiento de relevancia diplomática, institucional y espiritual.

Además, la iniciativa destacó el rol de la Santa Sede en la resolución pacífica de conflictos internacionales y en la defensa de los derechos humanos, posicionando a Su Santidad como "una referencia moral de alcance universal cuya influencia trasciende fronteras, culturas y credos".

A su vez, y en el marco de la gira de León XIV, se aprobó la colocación de una placa conmemorativa en la estación "Catedral" de la Línea D de la red de Subterráneos, en homenaje al Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco.

De esta forma, la placa tendrá la siguiente leyenda: "En reconocimiento al Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sacerdote, arzobispo de Buenos Aires, quien como Papa Francisco llevó al mundo los valores de servicio, fraternidad y diálogo interreligioso que marcaron su vida y su vínculo con esta Ciudad, en ocasión de la visita de Su Santidad León XIV, promotor de la Unidad y de la Paz de la Humanidad. Homenaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En tanto, el recinto también sancionó el proyecto que declara como Huésped de Honor a Sor Alessandra Smerilli, Prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, con motivo de su visita el pasado 29 de octubre de 2026.

Sor Alessandra Smerilli es Doctora en Economía Política, investigadora internacional de nacionalidad italiana y la primera mujer que encabeza el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en la historia de la Iglesia Católica. Nombrada por el Papa León XIV, coordina las políticas globales de la Santa Sede sobre trab****ajo, economía sostenible, ecología integral y vulnerabilidad social.

La distinción, enmarcada en la Ley 578 de la Ciudad, honra la visita de una figura que concentra, en un solo cargo, la agenda vaticana sobre justicia social, medioambiente y promoción de la paz.

Smerilli llegó a Buenos Aires para participar en el Encuentro Internacional sobre Desarrollo, Trabajo Digno y Gobernanza Regional, un foro convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El evento contó además con la presencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto destacó que la distinción de Huésped de Honor refuerza los lazos de cooperación internacional de Buenos Aires y visibiliza "un avance sin precedentes en la gobernanza institucional y el liderazgo femenino global".

Declaraciones y distinciones

Por otro lado, el Cuerpo Legislativo también aprobó una serie de declaraciones de Interés y de personalidades destacadas. En el ámbito deportivo, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron la iniciativa que reconoce la trayectoria y los logros de Lionel Messi y de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegas, “Las Murciélagas”; como también la labor desarrollada por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD).

También se sancionaron los documentos que entregan un beneplácito por la consagración como campeón de la Primera B Metropolitana y el ascenso a Primera B Nacional del fútbol Argentino al Club Atlético Excursionistas y por el 50° anivesario del debut profesional de Diego Armando Maradona en el Club Asociación Atlética Argentinos Juniors. Y los que reconocen al expiloto de automovilismo, Abel ‘Cocho’ López; al expresidente de Racing Club, Víctor Blanco; y al boxeador, Juan Martín ‘Látigo’ Coggi.

En materia cultural, se aprobaron los siguientes proyectos: la conmemoración del 100° aniversario de la colocación de la piedra fundamental del Palacio Legislativo y el 95° de su inauguración, la declaración de Interés Cultural a las acciones de Fundación ARTEBA y a la IV edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires, el reconocimiento a la trayectoria de la banda Estelares. Y la declaración como Personalidad Destacada a Ana María Casanova, conocida popularmente como Moria Casán.

En el rubro educativo, se aprobó la implementación de la Educación Digital Integral (EDI) como contenido obligatorio en todos los niveles, incluida la formación docente. La iniciativa abordará ciudadanía digital, privacidad, algoritmos, desinformación, apuestas en línea, bienestar digital y la prevención de violencias como grooming, ciberacoso y difusión de imágenes sin consentimiento.

Asimismo, regulará el uso pedagógico de la inteligencia artificial con criterios de transparencia, protección de datos y supervisión humana. Las escuelas contarán con referentes de educación digital, conectividad y materiales accesibles, mientras una encuesta bienal a estudiantes de 11 a 18 años medirá hábitos tecnológicos, apuestas, uso de IA y salud mental.

Finalmente, el pleno del recinto expresó su pesar por los fallecimientos del músico y compositor, Ricardo Soulé; los periodistas Samuel ‘Chiche’ Gelblung y Oscar Mario González Oro; y el historiador y escritor, Norberto Galasso.