Primeras réplicas contra Bullrich: Karina Milei apuesta por Nadia Márquez

En un escenario político convulso dentro de La Libertad Avanza (LLA), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mostraron este miércoles su respaldo a la senadora neuquina Nadia Márquez. Este gesto se da en un momento de creciente tensión entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, con rumores sobre un posible cambio en la conducción del bloque oficialista en el Senado.

La jornada fue enmarcada por una actividad de formación política que reunió a referentes de Neuquén y Salta, en la que también participó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Curiosamente, el encuentro tuvo lugar en la Cámara de Diputados, un espacio considerado menos adverso para Márquez que la Cámara alta, donde tendría que enfrentar la influencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la férrea oposición de Bullrich.

El respaldo público a Márquez no es nuevo, ya que apenas días atrás Javier Milei viajó a Neuquén para inaugurar un auditorio en la iglesia liderada por el padre de la senadora, el pastor Hugo Márquez. En este marco, se mantiene la especulación sobre su posible ascenso a la presidencia de la estratégica Comisión de Acuerdos, un lugar vacante tras la muerte del senador Juan Carlos Pagotto. Sin embargo, Bullrich se opuso a dicha designación, alegando que podría tensar las relaciones con aliados políticos.

**Las diferencias entre Bullrich y Márquez son cada vez más evidentes, especialmente tras una fuerte discusión durante la última reunión del bloque oficialista, justo antes de una sesión clave en el Senado. En Casa Rosada reconocen el malestar provocado por las acciones públicas de Bullrich y le han pedido evitar estas exposiciones, que han erosionado la unidad interna.**

La situación se agrava con las recientes movidas de Bullrich en torno al proyecto de Reforma Política, especialmente en lo referente a la eliminación de las PASO, donde se sospecha que busca mantener una interna abierta que podría enfrentarla a Milei. Por otro lado, los posibles apoyos a candidaturas de Márquez en Neuquén y Emilia Orozco en Salta generan rechazo entre los gobernadores regionales, quienes influyen directamente en estas definiciones.

En definitiva, la Casa Rosada se encuentra ante un complejo laberinto político donde las discrepancias y luchas internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) complican la gestión oficialista y proyectan un escenario incierto de cara a las próximas elecciones.