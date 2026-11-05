La Legislatura porteña aprobó un repudio al ataque a las chicas trans en Palermo

Por unanimidad, se votaron declaraciones de repudio y pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad presentados por los legisladores Emmanuel Ferrario, presidente del bloque Confianza y Desarrollo, Delfina Velázquez, entre otros, frente al brutal ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo el pasado lunes a la madrugada.

“Esto no fue un hecho de violencia urbana, claramente acá hay una intención muy clara. Fue un crimen de odio. Y esto no es un hecho aislado, esto es parte de unas tendencia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+ registró 227 crímenes de odio en 2025, un aumento de más del 60% del 2024 al 2025. 1 de cada 2 casos, sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires", dijo Ferrario.

“Tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, de las palabras que usamos, cuando sembramos violencia, discriminación, deshumanización, cuando transmitimos que las otras personas valen menos. Tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos desde la política porque ningún crimen de odio arranca con un golpe: arranca con una palabra, arranca con un tweet", sumó.

“Y para todos los que nos preguntan por qué siguen marchando 30 años después, por qué seguimos marchando. Por esto, por el domingo, para ser, para existir, para recuperar una Argentina en la que todos podamos ser libres, y una Ciudad de Buenos Aires que sea emblema de eso", finalizó.