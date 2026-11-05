Si no fuera por nosotros…la gran coincidencia nacional

No es una coincidencia para construir nada demasiado grande, pero es coincidencia al fin. Ni tampoco es un a coincidencia circunstancial. Ya veremos que viene de largo y de lejos. Pero la frase “si no fuera por nosotros esto ya estaba ganado” es algo que hoy se escucha tanto en los pasillos del oficialismo gobernante como en la vereda de la oposición.

¿Pero porque sostenemos que este asunto no es de ahora sino de hace ya unos cuantos años?

Solo hace falta, para al menos tener en cuenta nuestra teoría, la explicación que los derrotados de las últimas elecciones presidenciales esgrimieron como argumento central de sus derrotas. “Las perdimos nosotros” ha sonado como un karma en los comandos de campaña perdidosos de fuerzas de distinto color y pelaje.

Ya es casi historia olvidada (últimamente toda historia es olvidada) pero si uno recuerda el escasísimo margen conque Mauricio Macri y Gabriela Michetti le ganaron la elección a la fórmula Daniel Scioli-Chino Zanini, va a recordar también (yo lo recuerdo al menos) la pregunta que muchos, pero muchos compañeros se hacían en medio de la tristeza que traen las derrotas. ¿No había nada mejor que el Chino Zaninipara armar una fórmula que nos trajera un par de miserables puntitos de las levantiscas Córdoba y Mendoza?

Este párrafo esta fuera del tema que queremos tratar, pero se me ocurre pensar que de haber sido otro el resultado de la elección, la siguiente pregunta que mas de un elector se hubiera hecho habría sido si no había nada mejor que Daniel Scioli para ganar algo. Pregunta que al fin se hicieron con Alberto Fernández.

La cuestión es que el “si no fuera por nosotros” ya se viene escuchando desde esos ya lejanos días. Y se siguió escuchando. O que otra argumento fue el que recorrió las filas del PRO cuando se vieron terceros de las últimas presidenciales detrás de un incansable Sergio Massa y de su invención el iracundo panelista Javier Milei. A mediados de mandato del dúo de solistas Fernández-Fernández, el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta daba por descontada su asunción como presidente de la Nación 2023. Lo separaban dos añitos que en cualquier lugar del mundo son 730 días, pero en Argentina se deben medir por la cantidad de burradas, egoísmos, traiciones y demás yerbas que los “nuestros” pueden hacer con “nosotros”. Larreta afuera, Bullrich tercera, Mauricio contento y a empezar a armar un nuevo nosotros detrás del León.

Mientras tanto en las filas del Justicialismo todos coincidían en que la genial jugada de Massa se había quedado en la puerta de la primera vuelta por unos puntitos que lo hubieran colocado en el anhelado 45%. Y al ver los pobres números de la invencible provincia del Chivo Rossi, como una melopea se volvió a escuchar el “si no fuera por nosotros”.

Y ya llegamos a nuestros días. El “si no fuera por nosotros” se escucha de un lado y del otro de las fuerzas que hoy parece van a toparse con alguna chance de triunfo en las próximas y lejanas elecciones del 2027. El conventillo ( “ma no, en lo conventillo vive quente decente cuesta casa e uno kilombo”, decía el abuelo de un querido amigo) de la LLA con su mesa política que no es mesa ni es política, frente a la increíble contradicción que representa que el candidato más cristi-kirchnerista sea lijado con pasión por las huestes de San José 1111 vuelve a traer en las cansadas filas la repetida frase “si no fuera por nosotros”.Mientras tanto Massa y Bullrich andan viendo quien se coloca en el mismísimo centro del Círculo Rojo, haciendo difícil pensar que nos deparará el año próximo.

La Argentina tiene un NOSOTROS que todas las mañanas se lev encuentra, que de alguna manera los une. Y una NOSOTROS a losque junta (busquen si no creen) la espantosa frase “Como yo digo”. El segundo nosotros tiene poco y nada que ver con los que una y otra vez repiten “si no fuera por nosotros”

Ahora que está llegando el Papa (nuestro Papa para quien esto escribe) será bueno escuchar que los pontífices hablan en la primera persona del plural desde Pedro a nuestros días.

Solo Cristo decía yo soy la resurrección y la vida. Pero era Cristo.

Y murió por nosotros que es lo contrario de vivir de nosotros.

Si no fuera por nosotros.