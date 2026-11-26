Al comienzo de la sesión en la que el oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2027, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, leyó este jueves un comunicado que anunció el cierre preventivo del acceso a parte de los sistemas informáticos del cuerpo. Según el texto, la decisión responde a "una escalada mundial de ciberataques apoyados en inteligencia artificial" y busca «eliminar la exposición» mientras se revisa y refuerza la seguridad de los sistemas conectados a internet.

El documento, titulado "Medidas adoptadas sobre los sistemas de la Cámara y sus fundamentos», sostiene que esa tecnología permite a los atacantes automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, reducir a horas el plazo entre la publicación de una falla y su explotación, y generar «engaños dirigidos de alta credibilidad". Agrega que los organismos públicos son «blancos prioritarios» y que, en las últimas semanas, distintos grupos anunciaron ataques exitosos contra instituciones estatales, aunque no precisó cuáles.

Sobre la Cámara, el comunicado indica que se registran intentos de ataque recurrentes en los momentos de mayor exposición institucional, como la apertura de sesiones ordinarias cada 1 de marzo y las sesiones de alto interés público. En esas ocasiones aumenta el "tráfico hostil" contra la transmisión, el sitio web y los sistemas que sostienen la actividad en el recinto. Hasta ahora esos intentos fueron contenidos, aclaró, pero la mayor capacidad que aporta la inteligencia artificial "obliga a elevar el nivel de protección antes de que se repitan".

Además de restringir accesos, la Cámara reforzó la autenticación de usuarios: hubo cambios de contraseñas y pasó a ser obligatorio el segundo factor, con límite de intentos y bloqueos automáticos. También se intensificó el monitoreo de accesos, con alertas más sensibles ante comportamientos anómalos. La medida de mayor alcance es que sistemas antes públicos quedaron disponibles solo desde la red interna, según su criticidad.

Las restricciones no comenzaron este jueves. A mediados de mes, el sitio oficial de Diputados ya llevaba varios días en mantenimiento, con las secciones de noticias y la agenda de comisiones entre las más afectadas. La Dirección General de Informática y Sistemas había informado entonces a los trabajadores que tomaba "medidas preventivas" ante la "ola global de ciberataques". La semana anterior, la página del Senado había estado caída durante algunas horas, sin que se informara la causa.

La lectura se realizó apenas logrado el quórum, con 129 diputados en sus bancas, y antes de que comenzara el debate del Presupuesto 2027. Según el propio diagnóstico de la presidencia, se trata de una de las sesiones de mayor exposición del año y del tipo que concentra los intentos de ataque contra los servicios de la Cámara.