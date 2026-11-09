El Gobierno de la Ciudad está contento

“La misa fue algo inolvidable, fue una jornada histórica”, testimonia la directora General de Cultos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pilar Bosca. Además, resalta que sintió entre esa multitud que se dio cita en los bosques de Palermo “el valor de la familia”.

Desde el punto de vista de la organización la funcionaria es contundente: “salió todo perfecto, una maravilla todo lo que nos dejó el Santo Padre”.

Bosca también mostró su emoción, en diálogo con Noticias Urbanas, por el acto de ayer cuando entregaron a León XIV las llaves de la Ciudad al pie del monumento a Juan de Garay, uno de los fundadores de Buenos Aires.

“Al Papa se lo veía súper contento y para el jefe de Gobierno (Jorge Macri) fue un honor poder compartir esos minutos”, dijo, tal vez en contraste con el gesto serio que Su Santidad mostró unos minutos antes cuando se despidió del Presidente de la Nación, Javier Milei en la explanada de Casa de Gobierno.