Es a todas luces inútil afrontar el arduo trabajo de encasillar racionalmente las políticas que llevó adelante desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy la administración libertaria. Su razón de ser es el caos. Justifican sus acciones a través de abstrusas estadísticas y de la sanción de leyes que ni siquiera merecen tal denominación, partiendo del supuesto (¡Oh, racionalidad ausente!) de que una ley es un ordenador de la vida política, social y comercial de un país.

La economía es una ciencia compleja, que requiere del manejo integral de las variables. Reducir el déficit es un mérito acreditado sólo si se mantienen las políticas de estado y se optimizan los gastos. No se puede alegar la existencia del superávit fiscal si se recortan las partidas destinadas a la educación, a la infraestructura, a la vivienda y al desarrollo social. Eso es, lisa y llanamente, sólo ajuste.

Más allá de las planillas Excel, existe todo un mundo que posiblemente desconocen los ejecutivos del equipo económico que lidera Luis Caputo. Si “plancha” el dólar provoca que el público atesore en otras variables, como la inversión en metales preciosos, en commodities o en la timba financiera de la bolsa. Si deja que suba el dólar, el público se va hacia allí, como mariposas precipitándose al fuego.

Además, a lo largo de la gestión Milei, la inflación ya no fue en pesos -aunque existió-, sino en dólares. Todos los empresarios miden sus costos en dólares y sus listas de precios reflejan con claridad esta circunstancia. Pero si esas listas de precios aumentan tres o cuatro veces en el año o más, ¿en qué moneda se debe medir esta inflación?

La inflación acumulada en la gestión libertaria, medida entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, alcanzó una cifra que fluctúa entre el 344% y el 354%, según los datos que brinda mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En diciembre de 2023 se produjo la primera subida, al decidir Milei la primera devaluación frente al dólar, que pasó de costar $366,45 a valer $800, un aumento del 118%.

Posteriormente, la inflación de 2024 cerró en un 117,8%, cuando en 2023 había superado el 200%. En 2025, la cifra de la inflación disminuyó al 31,5% mientras que en 2026 acumuló hasta el pasado mes de octubre una suba de 25,3%.

Éstos son los números de la inflación medida en pesos, pero si se miden los servicios de gas, electricidad, agua, internet, telefonía móvil, colectivos, subterráneo, tren y peaje en el período noviembre/2023 y agosto/2026, las voces no dicen lo mismo.

El gas aumentó en CABA el 1.454%; la electricidad lo hizo en un 1.768%; el agua se elevó un 698%; Internet se incrementó en un 545%; la telefonía móvil, por su parte, creció un 769%; los colectivos, un 1.510%; el subterráneo se infló en un 2.176%; el tren, un 1.628% y los peajes de acceso a CABA, un 700%. Todos estos números corresponden a consumos medios en la ciudad de Buenos Aires.

Como la explotación de estos servicios exige inversión en dólares para equipos y know-how, los costos ya se miden en dólares desde hace muchos años, posiblemente desde hace unos 50 años. Y medio siglo es demasiado para que la moneda pierda valor constantemente, mientras la economía va y viene en ciclos de subida y de bajada.

La situación se agrava porque las constantes devaluaciones lubricaron el camino hacia el FMI, la entidad filantrópica que desde 1958 le prestó a la Argentina U$s182.457 millones, a los que se les deben sumar otros u$s 20.000 millones más, que tomó Milei en 2025. En realidad, las autoridades argentinas solicitaron en total u$s239.829 millones, ya que de las 22 ocasiones en que se firmaron acuerdos, hubo ocasiones en las que interrumpieron o se refinanciaron antes de ser abonados. Sería bueno saber -no existe información confiable al respecto- qué pasó con esa diferencia de u$s57.372 millones entre lo acordado y lo desembolsado. Si el oro argentino viaja de incógnito a cualquier parte del mundo -materia acerca de la cual tampoco hubo información confiable hasta este jueves-, es posible que las sorpresas no hayan terminado.

En lo que va hasta el 10 de diciembre de 2027 sólo queda la recesión. Los únicos sectores que dinamizan la economía son los exportadores de productos primarios del agro, de los productos primarios de combustible fósil y de los productos primarios de la minería. Por el contrario, los sectores del mercado interno -industria, comercio y construcción- caen constantemente a causa de la apertura comercial indiscriminada, de la falta de incentivos fiscales y de los bajos salarios. El desempleo se estacionó, por ahora, en el 7,9%, mientras que la informalidad laboral trepó hasta el 45%.

Adicionalmente, al haber cerrado dos trimestres consecutivos con resultados negativos, el país entró técnicamente en recesión. Hay 300.000 trabajadores desocupados, a los que hay que sumar 70.000 más que fueron despedidos del sector estatal. Además, cerraron sus puertas más de 32 mil empresas.

Finalmente, la “friendly” Kristalina Georgieva redujo las expectativas de crecimiento para la Argentina en 2027, disminuyendo la tasa desde un excesivo 3,50% inicial hasta un demasiado optimista 2,10%. Es posible que sea aún menor.

La trama de lo argentino es una fuente de sobresaltos incesantes. Cuando logren bajar las tasas, el azar va a regir la vida cotidiana de nuestro país. O quizás ya lo esté haciendo.