El Banco Ciudad anuncia una nueva subasta online que tendrá como protagonistas a los antiguos vagones del subterráneo de Buenos Aires. El miércoles 25 de noviembre, a las 11, saldrán a remate ocho unidades en desuso de los modelos Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980, en Argentina. Los coches se ofrecerán en un único lote, con una base de $24 millones. Los interesados deberán realizar un depósito en garantía equivalente al 10% del precio base. La subasta permitirá que particulares o empresas adquieran los vagones para darles nuevos usos, por ejemplo, como vivienda, atelier, casa de campo, restaurantes u hospedajes turísticos; también para aficionados que los buscan para sus colecciones privadas. El único lote reúne los coches motor identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B, que prestaron servicio en las diferentes líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno mide aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto. El peso por unidad ronda las 32 toneladas y la trocha es de 1.435 mm. El diseño original prevé 40 plazas sentadas, ocho accesos para pasajeros, una cabina con dos accesos para el conductor y un acceso de comunicación entre coches. La ficha técnica describe dos bogies por coche, con cuatro ruedas cada uno y sus motores. Las unidades están fuera de uso y se venden en condición de rezago. Subterráneos de Buenos Aires determinó el cese de circulación de estos vagones debido a que su antigüedad y limitaciones técnicas hacen que no sean compatibles con los estándares actuales de la red local. La subastas públicas online del Banco Ciudad constituyen una herramienta ágil y participativa para monetizar bienes en desuso, eficientizar el uso del espacio y los recursos, y a su vez destinar los fondos recaudados a diferentes requerimientos o proyectos de las empresas o instituciones. El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, afirmó: “Esta subasta nos permite recuperar valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos. Y es parte de una transformación más amplia: la Ciudad realizó la compra de coches más grande de los últimos diez años. Adquirió 224 unidades 0 km, para renovar las flotas de las líneas A, B y C.” EXHIBICIÓN CON ASISTENCIA OBLIGATORIA PARA PARTICIPAR Para participar de la subasta es obligatorio asistir a la exhibición. Los interesados podrán coordinar una visita a través del correo electrónico subastasonline@bancociudad.com.ar, enviando su solicitud hasta las 15h del lunes 16 de noviembre. La visita se coordinará con SBASE y EMOVA. La exhibición tendrá lugar el martes 17 de noviembre, de 9 a 14 h, en el Depósito Taller Polvorín de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), ubicado en Emilio Mitre 510, Ciudad de Buenos Aires. RETIRO DE LAS UNIDADES El retiro de los coches se realizará en el mismo taller por parte de los compradores, previa coordinación, teniendo a su cargo los gastos del traslado de los vagones. INSCRIPCIÓN PREVIA Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse como personas físicas o jurídicas en https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/4006, hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta, y constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del precio base del lote, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2.º de las Condiciones de Venta que rigen la presente subasta. PASOS PARA PARTICIPAR

Contar con un dispositivo electrónico, como tablet, notebook, PC o smartphone, con conexión a internet. Registrarse como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión”. Quienes hayan participado en otras subastas podrán utilizar las mismas credenciales de ingreso. Ingresar a la subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/. Leer las Condiciones de Venta. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar. Recibir el correo electrónico de habilitación para poder ofertar.