Karina Milei pidió que la visita del papa León XIV "una a los argentinos"

Karina Milei, aseguró este domingo que está todo preparado para recibir al papa León XIV y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Iglesia Católica y las autoridades de distintas jurisdicciones para organizar la visita del Sumo Pontífice.

Además, expresó su deseo de que el acontecimiento contribuya a generar un clima de unidad entre los argentinos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la funcionaria compartió un mensaje en el que manifestó su entusiasmo por la llegada del Santo Padre y valoró la coordinación entre los distintos equipos que participan de los preparativos. “¡Todo listo para recibir al papa León XIV!”, escribió, junto a las banderas de la Argentina y el Vaticano.

En el mismo posteo, Karina Milei hizo referencia al trabajo que se lleva adelante desde el Ejecutivo para acompañar la organización de las actividades previstas durante la visita. “Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico”, señaló.

La publicación también incluyó un mensaje de carácter espiritual y político, en el que la hermana del Presidente expresó su expectativa de que la presencia del Pontífice permita acercar a los argentinos más allá de sus diferencias “Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en ‘Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios’”, sostuvo.

El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra parte de los trabajos de preparación en uno de los espacios vinculados con las actividades previstas para recibir al Papa. De esta manera, la funcionaria puso el foco tanto en la organización del acontecimiento como en el significado que le atribuye a la llegada del líder de la Iglesia Católica.

La secretaria general de la Presidencia expresó su deseo de que los argentinos puedan compartir el acontecimiento bajo una misma referencia espiritual, al recuperar la frase “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”.