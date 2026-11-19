Después de casi tres años de mantener un perfil público bajo, Karina Milei comenzó a mostrar otra faceta de su actividad política. La secretaria general de la Presidencia multiplicó sus apariciones en actos oficiales, recorridas por el interior, encuentros con dirigentes y actividades empresariales, al tiempo que reforzó su presencia en las redes sociales. El cambio de estrategia no pasó inadvertido dentro de La Libertad Avanza (LLA), donde su mayor exposición alimentó las especulaciones sobre el lugar que pretende ocupar en la construcción política del oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

Uno de los interrogantes que surgieron es si la hermana del Presidente prepara el terreno para una eventual candidatura. Sin embargo, desde su entorno rechazan esa posibilidad y sostienen que su objetivo es complementar la figura de Javier Milei, mostrando áreas de gestión y actividades que no forman parte del discurso habitual del mandatario. "La idea es que ella complemente al Presidente. Javier tiene un discurso más duro en lo económico, con la batalla cultural, y la idea es que Karina tenga un perfil más de mostrar lo que pasa en el Gobierno", explicaron cerca de la funcionaria. Entre los temas que buscan instalar aparecen Capital Humano, Seguridad, los emprendedores y el vínculo con la Iglesia, especialmente después de su participación en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La transformación también se refleja en su comunicación. Durante noviembre, Karina publicó cinco mensajes en X, frente a uno o dos por mes que acostumbraba compartir anteriormente, y reemplazó su fotografía institucional por un retrato personal. Además, comenzaron a funcionar perfiles propios de la Secretaría General de la Presidencia en Instagram y Facebook. La actividad territorial acompaña este proceso: sus visitas a las provincias, los encuentros con referentes políticos y las recorridas por sectores productivos tienen ahora una difusión más sistemática. Minería, inversiones, RIGI, desarrollo empresarial y construcción de una marca país forman parte de una agenda que también le permite fortalecer su papel como principal armadora nacional de La Libertad Avanza (LLA).

Detrás de este cambio de perfil aparece otro factor central: la relación con Patricia Bullrich. La actual senadora construyó un capital político propio, ganó protagonismo en las negociaciones legislativas y mantiene una interlocución directa con Javier Milei. Ese crecimiento generó diferencias con el entorno de Karina, que busca conservar el control de las principales decisiones políticas del oficialismo. Las tensiones quedaron expuestas en las últimas semanas, particularmente alrededor de la estrategia parlamentaria y los acuerdos con los gobernadores. En ese contexto, la secretaria general convocó el martes a una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, después de casi un mes sin encuentros. Bullrich confirmó su participación y se sentó junto a los principales referentes del Gobierno para ordenar la agenda legislativa, discutir el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la suspensión de las PASO. Desde el oficialismo intentaron bajar el tono de las diferencias: "Tienen un vínculo cordial. Se respetan. Cada una tiene su rol", señalaron.

La jornada de Karina también incluyó una intensa agenda de recorridas. Junto al canciller Pablo Quirno y la legisladora porteña Pilar Ramírez, visitó Argentina Alimenta, la primera feria internacional de la industria alimenticia nacional, organizada por PromArgentina, La Rural, COPAL y Fira Barcelona. Durante la actividad estuvo acompañada por representantes de las entidades organizadoras y referentes del sector empresarial. Posteriormente, recorrió la feria de Emprendedores en el Palacio Duhau y tiene previsto visitar la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco. La sucesión de actividades muestra una estrategia orientada a ampliar sus vínculos con empresarios, emprendedores y sectores productivos, más allá de la agenda estrictamente partidaria.

Otro de los movimientos que destacan en su entorno es la recomposición del vínculo con Mauricio Macri. Cerca de la secretaria general aseguran que fue una pieza importante para recuperar el diálogo con el expresidente y recuerdan que mantuvo conversaciones directas con él. También señalan que fue Karina quien lo invitó personalmente al Palacio Libertad para participar de las actividades vinculadas con la visita del Papa. Ese canal de comunicación volvió a cobrar relevancia después de que el Pro anunciara que acompañará la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, tras una reunión encabezada por Macri con gobernadores y legisladores de su partido.

El respaldo del Pro representa una señal favorable para el Gobierno, que necesita reunir apoyos parlamentarios para avanzar con la reforma electoral. Sin embargo, el macrismo dejó en claro que su acompañamiento no será incondicional y reclamó una discusión amplia sobre los demás puntos de la iniciativa. "Consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar", expresó el partido. La definición combina un gesto de acercamiento con una advertencia sobre su intención de participar en las negociaciones y conservar autonomía frente a La Libertad Avanza. En ese escenario, la interlocución de Karina con Macri también aparece como una herramienta para sostener los acuerdos políticos que el oficialismo necesita.

Por ahora, en el entorno de la secretaria general insisten en que no existe una candidatura en preparación ni una fórmula presidencial compartida con su hermano. Su función, aseguran, seguirá siendo la de organizar el espacio, fortalecer los vínculos con gobernadores y dirigentes y participar de la campaña por la reelección de Javier Milei. Sin embargo, su creciente exposición pública y su protagonismo en las decisiones del Gobierno abren interrogantes sobre el lugar que ocupará en el armado electoral de 2027. Karina ya no parece dispuesta a permanecer detrás de escena: su desafío será convertir ese poder interno en una conducción política capaz de sostener la unidad del oficialismo y ordenar sus distintas figuras.