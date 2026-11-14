El peronismo aliado con Rizzo se entusiasma con dar la sorpresa

El martes 17 de noviembre, los abogados matriculados en la Ciudad de Buenos Aires voten para renovar sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura porteño.

Los comicios se realizarán de 8 a 18 en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), ubicada en avenida Corrientes 1441. Podrán votar los matriculados con domicilio electoral en la Ciudad que figuren en el padrón habilitado.

El Consejo porteño está integrado por nueve miembros: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces votados por sus pares y tres abogados seleccionados por los profesionales de la matrícula. De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, dos de las bancas correspondientes a este último sector se asignan a la lista más votada y la restante, a la que obtenga el segundo lugar.

Los representantes electos asumirán el 23 de diciembre por un período de cuatro años, en reemplazo de Karina Leguizamón, actual presidenta del organismo, Marcelo Meis y Jorge Rizzo, cuyos mandatos llegan a su fin.

El peronismo se ilusiona con obtener un buen resultado tras el buen desempeño logrado en la elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura el 20 de octubre que dejó un resultado ajustado y un dato político central: la lista vinculada al peronismo y con Juan Manuel Olmos como uno de sus principales armadores quedó a apenas 644 votos de obtener una segunda banca y disputar el triunfo.

En este caso, la Lista 6, Gente de Derecho, lleva como primera candidata a Andrea Gabriela Campos, abogada vinculada con la agrupación conducida porJorge Rizzo, expresidente del CPACF y actual integrante del Consejo de la Magistratura porteño. Campos cuenta con antecedentes de participación en la representación colegial y formó parte de una nómina del espacio que obtuvo lugares en el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad en una elección anterior.

La acompañan como titulares Leandro Martín Macía y Argentina Ramona Figueroa, mientras que Susana Velázquez, Eduardo Javier Lema Castillo y Sandra Noemí Fojo integran la nómina de suplentes.

En los comicios nacionales de octubre, Rizzo ocupó el segundo lugar deAbohgacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, que obtuvo una banca. La propuesta contó con el respaldo de Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación;

Las otras dos listas

La tercera agrupación, Los que Vemos el Colegio, está encabezada porEduardo Awad, abogado egresado de la UBA, especializado en propiedad horizontal y expresidente del CPACF. También preside la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, fundó el Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio y es autor de publicaciones sobre la materia.

Finalmente, la Lista 20, Abogados por la Libertad, vinculada conLa Libertad Avanza, competirá por primera vez con una candidatura propia para el Consejo porteño. Está encabezada porRolando Carbone, abogado penalista con trayectoria en el ejercicio profesional y la administración pública. Fue director nacional de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano y trabajó en la Sedronar y el Ministerio de Seguridad. En el ámbito privado se desempeñó en asuntos relacionados con propiedad intelectual y delitos empresariales y tributarios.