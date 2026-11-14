Cerró la campaña de Unidad en Defensa de la Abogacía

Ante más de quinientos colegas, este jueves por la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se presentaron los candidatos y candidatas de la lista Unidad.

Ubicados en el escenario, fueron haciendo uso de la palabra cinco de los integrantes de la lista. El encargado de abrir el encuentro fue Juan Alfonsín, el más joven de la nómina, quien hizo las veces de maestro de ceremonias, y condujo la jornada en su triple condición, secretario general de la UBA, graduado de esa casa de altos estudios, y candidato a consejero en tercer término.

Presentó primero a la segunda candidata al jury de enjuiciamiento, la exdiputada, Paula Oliveto, quien tomó el micrófono, hizo una defensa encendida de la concordia y el mérito, saludó la presencia del ministro del área porteño, Gabino Tapia, y del procurador general, Martín Ocampo, y también se tomó el tiempo para recordar sus días como estudiante.

Luego, fue el turno de la actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía porteño, Alejandra García, quien vestía de ambo morado, y destacó los triunfos en estos primeros cuatro años de vida del espacio que lidera Ricardo Gil Lavedra. Hizo un raconto histórico de los debates en los que debieron involucrarse desde la conducción colegiada, y enumeró los reclamos que se formularon ante el Ejecutivo y la Corte. Por último, subrayó “el rol fundacional” que tendrán como consejeros porteños al trabajar en la puesta en marcha de la nueva justicia del trabajo.

Posteriormente, tomó el micrófono quien encabeza la lista al Consejo, Hernán Najenson, que hizo una reivindicación de la trayectoria de la lista y de sus miembros, a la vez que habló de las características de quienes ejercen hoy la profesión, los que litigan y los que trabajan en el sector público, los que lo hacen en los grandes estudios, y los que asesoran; y habló del compromiso de representarlos a todos.

Finalmente, fue el turno de Ricardo Gil Lavedra, quien ante un auditorio colmado, agradeció “el apoyo creciente de los matriculados”. Destacó lo que dio en llamar “un nuevo modelo de gestión sobre la base de objetivos concretos”. “Tiene que ejercerse con independencia de intereses partidarios y poniendo en el centro las necesidades de la profesión”, señaló en otro tramo de su discurso, interrumpido por los aplausos en varios momentos.

El excamarista, que juzgó a los comandantes de la última dictadura, subrayó el valor del proceso que viene por delante, habló de “la autonomía jurisdiccional en la ciudad”, y de la imperiosa necesidad de trabajar en pos de “una justicia cercana al ciudadano”.

En la primera fila, escuchaban atentos, Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, flamantes consejeros nacionales de la lista Unidad, que juraron en horas de la mañana. La lista al jury de enjuiciamiento se completa con Manuel Izura, Jimena de la Torre, y Ezequiel Cassagne, entre otros.-