León XIV se despidió de Argentina en Luján: “Me sentí como en casa”

Más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares, se congregaron este miércoles en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján para participar de la misa que encabezó el papa León XIV en su última actividad oficial en la Argentina. Ante una multitud que colmó el santuario y sus alrededores, el Pontífice cerró su visita al país con un mensaje de reconciliación, solidaridad y esperanza, antes de partir rumbo a Perú. Al llegar, recorrió las últimas cuadras en el papamóvil y saludó a los fieles que lo esperaban, mientras que al descender fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La ceremonia comenzó con la interpretación de “Un nuevo sol” a cargo de un coro local. Antes de iniciar la celebración, León XIV impartió su bendición a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la ocasión, vistió una casulla celeste y blanca, en referencia a los colores del manto de la Virgen de Luján y de la bandera argentina. Durante su homilía, organizó su mensaje alrededor de cuatro ejes: la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión. En el tramo final, lanzó una convocatoria que despertó la emoción de los presentes: “Argentina, levántate y camina”.

Al referirse a la realidad del país, el Papa destacó la diversidad de sus paisajes, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos. “Toda la tierra del ‘fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, expresó. Sin embargo, también reconoció las dificultades sociales y económicas que atraviesan numerosas familias. “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, señaló. Frente a ese escenario, pidió avanzar en procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

Otro de los ejes de su mensaje estuvo centrado en la importancia de la fe y las Escrituras para enfrentar los momentos de incertidumbre. Al recordar el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, León XIV sostuvo que la Palabra de Dios puede convertirse en una guía para quienes atraviesan situaciones de desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, afirmó.

También evocó al papa Francisco y su profunda devoción por la Virgen de Luján, a quien llevaba en el corazón y solía encomendarse con una expresión que León XIV recordó durante la ceremonia: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

La misa también tuvo un fuerte contenido social. El Pontífice pidió que la comunión cristiana se traduzca en acciones concretas de acompañamiento hacia quienes más lo necesitan y mencionó especialmente a las personas pobres, migrantes, enfermas y privadas de su libertad. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó. En el cierre de su homilía, convocó a los fieles a llevar el Evangelio a la vida cotidiana “con palabras y obras de bien”, y destacó el valor de la caridad como principio para construir una sociedad más solidaria.

En el tramo final, León XIV dirigió una oración especial a la Virgen de Luján, recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha de la festividad de la patrona argentina, y pidió por la misión que le fue encomendada y por el pueblo del país. “Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, expresó. Antes de partir hacia Perú, agradeció el recibimiento que tuvo durante su estadía y resumió sus sensaciones con una frase que emocionó a los presentes: “Me sentí como en casa”. Finalmente, se despidió con un mensaje cargado de afecto: “Hasta siempre, mi querida Argentina”.

La misa reunió a dirigentes del peronismo

La celebración también concentró a referentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron funcionarios bonaerenses, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales. La nómina incluyó a Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel, entre otros.

El gobernador catamarqueño Raúl Jalil, así como intendentes del conurbano bonaerense y exfuncionarios nacionales, también viajaron a Luján para la ceremonia.