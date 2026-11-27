El exministro de Economía, Sergio Massa, anticipó en Córdoba que la propuesta electoral del peronismo para 2027 incluirá un capítulo sobre inteligencia artificial, empleo y producción. El líder del Frente Renovador hizo el anuncio durante un encuentro con científicos, académicos, empresarios y representantes sindicales en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde planteó que los avances tecnológicos deben incorporarse a una estrategia de desarrollo nacional.

El excandidato presidencial participó del foro “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, realizado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF). Las mesas debatieron sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y el mercado laboral, además de los desafíos del Estado en materia de innovación.

“Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie”, afirmó Massa. La definición combinó el anticipo programático con un llamado a la unidad y a elaborar una propuesta común que contemple cambios más allá de la coyuntura económica.

Massa sostuvo que la inteligencia artificial debe formar parte de una agenda para elevar la productividad, cuidar las fuentes de trabajo y promover el crecimiento. Dijo que aceptó la invitación por “la urgencia de los temas” y valoró que docentes, investigadores de universidades públicas y privadas, sindicatos y empresarios dialogaran “sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana”.

Entre los asistentes estuvieron el decano de FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych, y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, además de referentes cordobeses del Frente Renovador. El dirigente destacó la diversidad de los participantes y la presencia de personas con experiencia en la gestión pública, una decisión que calificó como “una elección valiente”.

El planteo de Massa puso el acento en vincular al sistema científico, las empresas, los sindicatos y el Estado para aprovechar las oportunidades tecnológicas y atender sus efectos laborales. “Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana”, dijo. También elogió que una facultad de ciencias exactas convocara a la dirigencia política: “Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina”.

Durante su visita, Massa se reunió además con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional y el CONICET. Según informó su entorno, los representantes expusieron dificultades presupuestarias, deterioro salarial, problemas de financiamiento y obstáculos para sostener proyectos. El dirigente consideró que respaldar la ciencia y la tecnología es indispensable para formar profesionales y desarrollar capacidades locales, y cuestionó las restricciones presupuestarias del Gobierno de Javier Milei.