El diario británico Financial Times volvió a advertir sobre el deterioro de las condiciones financieras de la Argentina y los crecientes obstáculos que enfrenta el Gobierno para conseguir financiamiento y afrontar sus compromisos de deuda 2027.

En un artículo publicado este domingo, el periódico puso el foco en el aumento de los costos de financiamiento durante los últimos cuatro meses y en las dificultades del equipo económico para recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Uno de los principales indicadores de esta situación es el riesgo país, que mide el diferencial de rendimiento que los inversores exigen por los bonos argentinos en dólares frente a los títulos del Tesoro estadounidense. Según el índice EMBI de J.P. Morgan, el indicador pasó de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a 1.070 puntos el viernes 20 de noviembre.

El incremento refleja una mayor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de la Argentina y encarece las posibilidades de obtener nuevos préstamos en los mercados internacionales.

Uno de los principales desafíos que identificó el Financial Times es el calendario de compromisos financieros que deberá afrontar el país durante el próximo año. De acuerdo con las estimaciones citadas por el diario, la Argentina tendrá que afrontar cerca de US$17.000 millones en pagos a bonistas durante 2027. Sin embargo, el encarecimiento del financiamiento dejó un faltante estimado de casi US$10.000 millones en el programa financiero del Gobierno.

Desde agosto el Gobierno suspendió nuevas colocaciones de bonos soberanos en dólares bajo legislación local. Esa herramienta formaba parte del esquema financiero presentado por Caputo durante julio, que proyectaba obtener alrededor de US$5.000 millones mediante nuevas emisiones. Sin embargo, las condiciones del mercado se deterioraron y las tasas exigidas por los inversores volvieron más costosa la posibilidad de recurrir al endeudamiento.

El análisis del diario británico también relacionó el deterioro de los indicadores financieros con el escenario político argentino actual. El FT destaca que la aprobación de Javier Milei descendió desde niveles superiores al 40% a comienzos de 2026 hasta ubicarse en torno al 35% durante los últimos meses y eso convirtió su reelección en "incierta"

A ese escenario se suma la incertidumbre sobre sus posibilidades de conseguir la reelección en las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Para los inversores, la posibilidad de un cambio de signo político y una eventual revisión de las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria constituye otro factor de preocupación.

El estratega de StoneX Ramiro Blazquez Giomi, citado por el Financial Times, sostuvo que Milei todavía mantiene competitividad electoral, aunque advirtió que las expectativas del mercado cambiaron: de considerar prácticamente asegurada su continuidad, los inversores pasaron a contemplar un escenario mucho más incierto.

El diario señaló que buena parte de los analistas considera que la Argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, luego de que la recuperación económica esperada perdiera impulso. La combinación de menor actividad, caída de la aprobación presidencial e incertidumbre electoral comenzó a modificar las perspectivas de los mercados sobre la continuidad del programa económico.

A las dificultades internas se sumó un escenario financiero internacional menos favorable para los países emergentes. El fortalecimiento del dólar, las mayores tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y la volatilidad en los mercados tecnológicos incrementaron la aversión al riesgo entre los inversores internacionales.

El Financial Times recordó que el país atravesó tres procesos de default o reestructuración de deuda soberana desde comienzos del siglo XXI, un historial que continúa influyendo sobre la percepción de los acreedores.