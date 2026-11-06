El Gobierno baja la persiana a 72 Registros del Automotor: ¿cuáles son?

El Gobierno dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. La medida establece un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) complete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que continúen abiertas.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial. El texto, firmado por el ministro Juan Bautista Mahiques, suprime 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco, que ya habían sido eliminadas mediante una resolución de 2025.

La DNRPA deberá cerrar las oficinas alcanzadas y distribuir sus legajos entre los registros que sigan funcionando. Los dominios radicados en esas sedes también serán asignados a otras oficinas. La norma busca garantizar la continuidad de los trámites, aunque no especifica en cada caso cuál será el registro receptor.

La reorganización se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio. Según el Ministerio de Justicia, el programa apunta a establecer “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”, y contempla la supresión, concentración o reorganización de sedes cuando se considere conveniente para mejorar el servicio.

La resolución también amplía las competencias de los registros activos. Por orden de la Dirección Nacional, podrán inscribir trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Los encargados titulares de las oficinas que absorban funciones conservarán sus cargos y su designación se extenderá a la nueva denominación registral. El Ministerio sostuvo que la concentración busca fortalecer la prestación y mejorar la atención sin reducir el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios.

Cuáles son los registros suprimidos

La resolución publicada en el Boletín Oficial detalla en sus anexos el nombre y número de cada registro del automotor que deberá dejar de funcionar. A continuación, el detalle por provincia:

Buenos Aires

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Azul Nº 1 (01007/25006/51005).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Balcarce (51007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Carhué (51011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Coronel Dorrego y Oriente (51015).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General Belgrano (51026).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General La Madrid (51027).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de General Rodríguez N° 2 (01247/25138).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Laprida (51037).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Lobos (51041).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1 (01062).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Pigüé (51062).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes N° 1 (01077).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rojas (51069).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Pedro N° 1 (01093/25081/51082).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Tandil (51083).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Trenque Lauquen (51087).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Zárate (51093).

Capital Federal

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 01 (52001).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 06 (52006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 07 (52007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 11 (52011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 12 (52012).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 052 (02052).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 078 (02078).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Resistencia Nº 1 (56008).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Ángela (56010).

Córdoba

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Córdoba Nº 2 (54006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Deán Funes (54010).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Huinca Renancó (54024).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Jesús María (54026).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Varillas (54029).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Mackenna (54031).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Marcos Juárez (54032).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Morteros (54033).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Río Cuarto (54013).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Francisco (54016).

Corrientes

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Corrientes N° 3 (05013/29002).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Goya (55005).

Entre Ríos

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Basavilbaso y Rosario del Tala (58018).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Gualeguaychú y Urdinarrain (58011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Nogoyá (58015).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Paraná (58017).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Ramírez (58016).

Jujuy

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de La Quiaca Letra “A” (34001).

La Pampa

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Realicó (61007).

La Rioja

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 1 (12003).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 2 (12004).

Misiones

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Posadas (64004).

Río Negro

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Cipolletti (66002).

Salta

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes (67006). Registro automotor Olivos

San Luis

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes (69003).

Santa Fe

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Chañar Ladeado (71006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Esperanza (71007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Rosas (71010).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rufino (71017).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Carlos Centro (71019).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Justo (71023).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Santa Fe Nº 2 (71028).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Vera (71035).

Santiago del Estero

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Añatuya (72001).

Tucumán

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción (73003).

Las cinco oficinas suprimidas que también cerrarán

La normativa incluye cinco registros que habían sido suprimidos con anterioridad y ordenó que su cierre operativo también se complete dentro del plazo de 60 días hábiles:

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Matanza N° 8, Buenos Aires (01178).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Mercedes N° 1, Buenos Aires (01061/25052).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Morón N° 1, Buenos Aires (01115).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Concepción del Uruguay N° 3, Entre Ríos (08028/32003).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 3, Santa Fe (21015).