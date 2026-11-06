El GCBA suprime retenciones bancarias para 83.000 contribuyentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación de las retenciones bancarias del impuesto sobre los Ingresos Brutos para 83.415 contribuyentes. La medida comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027 y alcanzará a las personas humanas cuya facturación durante 2026 haya sido inferior a los $127 millones. Desde la administración porteña presentaron la decisión como un alivio financiero destinado principalmente a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comerciantes.

La modificación será instrumentada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que actualizará el padrón del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). De acuerdo con los datos oficiales, los beneficiarios representan el 61% de las 136.317 personas humanas que actualmente integran ese registro. El alcance incluye tanto a contribuyentes locales de la Ciudad como a quienes tributan bajo el régimen de Convenio Multilateral.

El sistema vigente aplica retenciones automáticas cada vez que se acreditan fondos en una cuenta bancaria, ya sea por depósitos, transferencias o cobros realizados mediante terminales de pago. Esos descuentos funcionan como anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos y luego se computan en la declaración jurada mensual. En algunos casos, cuando el monto retenido supera el impuesto determinado, pueden generar saldos a favor de los contribuyentes.

Con el cambio, quienes queden excluidos dejarán de sufrir esos descuentos al momento de recibir sus pagos. Desde el Gobierno porteño explicaron que los emprendedores y pequeños comerciantes podrán “contar con sus ingresos completos al momento de cobrar, en lugar de adelantar parte del impuesto”. La iniciativa busca mejorar la disponibilidad de dinero para el funcionamiento cotidiano de pequeños negocios y actividades independientes.

La medida también tendrá impacto sobre las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y cuentas de pago digitales. La Ciudad adherirá al régimen SIRCUPA, que aplica retenciones de Ingresos Brutos sobre los fondos acreditados en esas plataformas. De esta manera, se equiparará el tratamiento tributario entre quienes cobran a través de cuentas bancarias y quienes utilizan medios digitales. Actualmente, 21 provincias ya aplican este sistema.

La exclusión de las retenciones se realizará de manera automática y no requerirá que los contribuyentes presenten solicitudes ni inicien trámites ante la AGIP. Como SIRCUPA utiliza el mismo padrón que SIRCREB, quienes cumplan con los requisitos dejarán de tener descuentos tanto en sus cuentas bancarias como en sus billeteras virtuales desde enero de 2027. Según las autoridades porteñas, la decisión forma parte de un proceso de actualización del sistema tributario y de armonización fiscal.