La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que retirar del temario de la sesión el proyecto que endurece las penas por falsas denuncias, impulsado por la senadora radical Carolina Losada. La decisión llegó después de que legisladoras aliadas y representantes de otros bloques advirtieran que no acompañarían la iniciativa y que su tratamiento podía poner en riesgo los votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO de 2027. De esta manera, el oficialismo priorizó garantizar los respaldos para la reforma electoral impulsada por Javier Milei.

La iniciativa había sido incorporada a último momento en la reunión de labor parlamentaria del miércoles, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su inclusión formaba parte de un entendimiento político entre Bullrich y Losada para conseguir el acompañamiento de la senadora radical a la reforma electoral. Sin embargo, la decisión generó fuertes cuestionamientos dentro del propio Senado. La peronista Juliana Di Tullio advirtió que avanzar con el proyecto podía hacer caer la sesión, mientras que otras legisladoras aliadas amenazaron con retirar su apoyo a la suspensión de las primarias.

Uno de los cuestionamientos determinantes llegó de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien anticipó que no acompañaría la reforma política si se avanzaba con el tratamiento de las falsas denuncias. Frente a ese escenario, Bullrich optó por modificar el orden del día y dejar afuera la iniciativa de Losada. En su lugar, incorporó un proyecto vinculado con el vandalismo rural que contaba con tratamiento pendiente en la Cámara alta. La modificación se concretó al comienzo de la sesión de este jueves, una vez conseguido el quórum.

El proyecto de Losada proponía modificar el Código Penal para endurecer las sanciones por denuncias falsas y falso testimonio. Actualmente, la falsa denuncia contempla penas de dos meses a un año de prisión, además de multas, mientras que la iniciativa buscaba establecer condenas de uno a tres años y de tres a seis años cuando involucrara acusaciones de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o hechos contra menores. También contemplaba penas más elevadas para quienes incurrieran en falso testimonio, incluidos profesionales que participaran como testigos o peritos. La senadora sostiene que el objetivo es proteger a las personas denunciadas injustamente.

Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas y entidades de derechos humanos habían expresado reparos sobre el alcance de la propuesta. Entre las principales advertencias señalaron que el endurecimiento de las penas podía desalentar las denuncias de violencia de género y abuso sexual, además de generar temor entre testigos y profesionales que intervienen en investigaciones complejas. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) cuestionó especialmente las consecuencias que podría tener sobre quienes deben aportar pruebas, mientras que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) consideró que la iniciativa representaba un retroceso en materia de protección de mujeres, niños y adolescentes.

Con la decisión de retirar el proyecto, Bullrich buscó evitar una ruptura con los sectores dialoguistas y preservar los votos para la suspensión de las PASO, que requiere una mayoría absoluta de 37 senadores. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 21 integrantes propios y necesita sumar apoyos de la UCR, el Pro y otros bloques provinciales. Así, la controversia por la iniciativa de Losada expuso las dificultades del oficialismo para administrar los acuerdos parlamentarios y dejó en evidencia que la negociación por la reforma electoral terminó imponiéndose sobre el tratamiento de una propuesta que había generado resistencias incluso entre sus propios aliados.