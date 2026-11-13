¿Internet sin humanos? El avance de los bots y la IA

El informe de análisis de medios firmado “Por Dardo Fernandez. @DsDiarios (en X Análisis de medios)” examina la afirmación de que la llamada “internet humana” dejó de ser mayoría en la red. El trabajo recoge publicaciones especializadas que, desde 2024, describen un aumento del tráfico automatizado. Entre ellas, cita a Fast Company, que sostiene que la web está dejando de ser un espacio dominado por personas para convertirse en una infraestructura utilizada por agentes de inteligencia artificial, rastreadores y sistemas automatizados.

El cambio, según el análisis, modifica la forma de navegar y consumir información: los clics en páginas visuales ceden espacio a interacciones entre máquinas, o “consumo máquina-a-máquina (M2M)”. Los agentes de IA ya pueden ejecutar tareas como compras y reservas, además de consultar servicios mediante interfaces de programación. En paralelo, Fernández observa que las personas tienden a reunirse en espacios cerrados, como grupos de mensajería, servidores de Discord y comunidades por suscripción.

El informe también pone en duda las explicaciones que presentan esta transformación como parte de un plan secreto para reemplazar a las personas por simulaciones. A la vez, advierte sobre intereses comerciales detrás de algunas narrativas: empresas de ciberseguridad promueven herramientas para frenar el tráfico automatizado, mientras que medios y editoriales reclaman acuerdos de pago por el uso de sus contenidos por parte de plataformas de IA. Sobre estas últimas, el texto señala una postura ambivalente y cita una estimación de Galaxy Insights según la cual Meta reconoce que cerca del 14% de sus usuarios activos serían cuentas inauténticas.

Para América Latina, Fernández destaca la amplificación coordinada de tendencias y la circulación de cuentas automatizadas que pueden influir en las conversaciones públicas y políticas. El informe menciona denuncias sobre el papel de los algoritmos durante períodos electorales y un reclamo en Brasil por la distribución de publicaciones en Instagram. En ese caso, Meta admitió “incidentes técnicos”, pero no sesgo. El análisis advierte que las plataformas suelen atribuir estos fenómenos al funcionamiento de sus algoritmos y no a la actividad de cuentas automatizadas.

Otra preocupación es la expansión de contenidos sintéticos de baja calidad en portales informativos. Según el documento, algunos sitios emplean sistemas que traducen o reescriben artículos para atraer visitas e ingresos por publicidad programática. Esto puede multiplicar piezas repetitivas, poco verificadas y sin contexto local. Fernández recoge el testimonio de un propietario de un medio, quien dijo que “todos están en eso” y estimó que una página de escaso alcance puede generar entre 20 y 100 dólares diarios.

El informe llama “borrado silencioso” a la posible pérdida de visibilidad de investigaciones periodísticas, registros históricos y producciones culturales en español, desplazados por resúmenes automatizados y cambios en los algoritmos de las plataformas. Sin embargo, el propio análisis aclara que, hasta el momento, no hay estudios que hayan comprobado si esa tendencia ocurre. También advierte sobre la dependencia regional de tecnologías y modelos algorítmicos que pueden no reflejar las particularidades culturales locales.

Para Fernández, el desafío es evitar que la región quede relegada en la economía de la información mientras aporta recursos naturales y energía para centros de datos globales y consume servicios cuyos criterios se definen en otros mercados. Por eso, concluye que “la ‘muerte’ de la Internet humana en Argentina no equivale a una distopía”. El informe cierra con una frase que resume su mirada sobre el fenómeno: “Es la ficción misma que se ha vuelto realidad”.