Tras la partida del Papa, jubilados y piqueteros vuelven a las calles

A pocas horas de la partida del papa León XIV de la Argentina, jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda resolvieron reactivar su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria central será el próximo miércoles 18 de noviembre, con una jornada nacional de protestas frente a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en distintas provincias. Los organizadores definieron la iniciativa como un “miércoles federal”, en continuidad con las movilizaciones que los jubilados sostienen desde diciembre de 2023 y que ya acumulan más de 140 semanas consecutivas de reclamos frente al Congreso.

En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES ubicada en avenida Córdoba 1144. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia el Congreso, donde está prevista una concentración a partir de las 15. El principal reclamo apunta a un aumento urgente de las jubilaciones mínimas, que se ubican en $444.158,46, más un bono de $70.000 que permanece congelado desde 2024. De esta manera, el ingreso bruto de quienes cobran el haber mínimo no supera los $514.158,46.

La lista de demandas también incluye la restitución de la cobertura del 100% de los medicamentos, la devolución del PAMI a la administración de trabajadores y jubilados y mayores controles sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Además, las organizaciones rechazan el uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a funcionar en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos. Según denunciaron, el Gobierno habilitó la utilización de recursos del FGS —destinados a respaldar el sistema previsional— para financiar créditos inmobiliarios otorgados por bancos.

En un comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados también reclamó la publicación de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión. El documento responsabilizó al Gobierno por el deterioro de la atención sanitaria de los adultos mayores y sostuvo: “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”.

La convocatoria se produce después de la movilización del miércoles 11, que coincidió con las últimas actividades de León XIV en el país. Durante esa protesta, los manifestantes llevaron banderas y carteles alusivos al Pontífice y una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”. Las palabras de León XIV también fueron incorporadas al debate por referentes sindicales y sociales. En su primer discurso oficial en la Argentina, el Papa había afirmado que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, y pidió que el crecimiento alcance a los sectores con mayores dificultades, entre ellos los adultos mayores.

Desde las organizaciones que acompañan las protestas interpretaron esas definiciones como un respaldo a sus reclamos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien participa de las marchas de los jubilados, calificó la frase que el Pontífice pronunció en Luján —“Argentina, levántate y camina”— como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional. Con la nueva jornada del 18 de noviembre, los sectores convocantes buscarán volver a instalar en la agenda pública la situación de los jubilados y profundizar la presión sobre la administración libertaria.