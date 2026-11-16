La cantidad de empresas que bajaron sus persianas en Argentina continúa en aumento. Entre enero y agosto de 2026, el país perdió 9.821 empleadores, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes al octavo mes del año. Solamente en agosto se registraron 139 cierres de compañías de distintos tamaños, en un escenario que refleja las dificultades que atraviesan diferentes sectores de la actividad económica.

Los números fueron procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advirtió sobre el deterioro del entramado empresarial desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según el relevamiento, en noviembre de 2023, cuando asumió el actual Presidente, el país contaba con 512.300 empleadores registrados. Para agosto de 2026, esa cifra había descendido a 479.900, lo que representa una pérdida de más de 32.400 empresas en menos de tres años.

El impacto también se refleja en el mercado laboral. Los registros muestran que en noviembre de 2023 había 9.857.100 trabajadores registrados, mientras que para agosto de 2026 el número se redujo a 9.389.100. La diferencia equivale a 468.000 puestos de trabajo formales menos, una caída que expone las consecuencias de la retracción de la actividad empresarial sobre el empleo y los ingresos de miles de familias.

El informe de la SRT tiene una particularidad: no mide directamente el nivel de consumo ni la producción industrial, sino que contabiliza a los empleadores que ingresan y salen del sistema formal. Los registros se elaboran a partir de las aseguradoras de riesgos del trabajo que deben contratar las empresas para cubrir a sus trabajadores. Por eso, sus estadísticas permiten observar la evolución del universo empresarial registrado en todo el territorio nacional.

En términos geográficos, el panorama muestra pocas excepciones. Neuquén aparece como uno de los distritos que logra escapar a la tendencia negativa, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad vinculada a los hidrocarburos. En el resto del país, las dificultades económicas continúan afectando a empresas de diferentes rubros, desde pequeñas y medianas firmas hasta compañías con una trayectoria consolidada.

Las interpretaciones sobre las causas de los cierres también profundizan la discusión política y económica. Desde el oficialismo sostienen que las empresas que no logran adaptarse al nuevo esquema económico no pueden sostenerse en el mercado. En cambio, las críticas apuntan a la caída del consumo, la apertura de importaciones y el aumento de los costos de los servicios como factores que complican la continuidad de numerosas actividades productivas.

Con casi 10 mil empresas menos en apenas ocho meses y una pérdida acumulada de 468 mil empleos registrados desde noviembre de 2023, los datos vuelven a poner bajo presión el rumbo económico de la administración de Milei. Mientras el Gobierno defiende su programa de reformas y desregulación, las estadísticas oficiales muestran un retroceso del entramado empresarial y plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la economía para recuperar la actividad y generar empleo formal.