La abogada, comunicadora y una de las fundadoras de Ni Una Menos, Ana Correa presentará su nuevo libro en un encuentro que propone reflexionar sobre la violencia digital, los sesgos de la inteligencia artificial y el rol de las mujeres y diversidades en la construcción del futuro tecnológico.

Este viernes a las 18 horas, se presentará Ciberfeminismo. La hora de la acción (Editorial Planeta), el nuevo libro de Ana Correa. La actividad contará con la participación de la autora en una conversación moderada por la politóloga y comunicadora Soledad Palacios (@lachicamilenial), en Jungla Hábitat Cultural, Av. Belgrano 1851 piso 2, CABA.

El encuentro partirá de una pregunta central: ¿internet amplió nuestras voces o la igualdad digital fue solo una promesa? A partir de este interrogante, se recorrerán los principales ejes del libro, desde la construcción del ciberfeminismo como categoría de análisis hasta las distintas manifestaciones de la violencia de género en entornos digitales, como el ciberacoso, los deepfakes y el doxeo.

La conversación también abordará el funcionamiento de los algoritmos, los sesgos de la inteligencia artificial y las decisiones que determinan qué voces se amplifican y cuáles se silencian en el ecosistema digital.

El cierre del encuentro retomará la propuesta que da título al libro: pasar del diagnóstico a la acción y reflexionar sobre cómo las mujeres, diversidades y disidencias pueden ocupar los espacios digitales, incidir en el diseño de la tecnología y participar activamente en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Ana Correa, la autora, es abogada, comunicadora, activista por los derechos de las mujeres y una de las fundadoras de Ni Una Menos en Argentina. Es magíster en Relaciones Internacionales (FLACSO–Universidad de Barcelona) y especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital (Universidad de Buenos Aires), así como en Inteligencia Artificial y Derecho.

En 2019 publicó Somos Belén, obra que dio origen a la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi y distinguida con el Premio Goya a la mejor película iberoamericana en 2026. Actualmente coordina el posgrado “Violencia de género en entornos digitales: prevención, combate y respuestas desde el derecho” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.