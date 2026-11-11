Una noche de encuentro y poesía independiente en El Portal Teatro

El próximo jueves 12 de Noviembre, a las 20 hs, el ciclo VERTE LEER presenta una edición especial: BALCÓN DE PISO 20, en El Portal Teatro (Lavalle 3073).

Una propuesta para encontrarnos alrededor de la palabra, las voces y la poesía, con la participación de más de 20 poetas que compartirán sus textos en una noche que celebra la diversidad de expresiones y la potencia del under poético.

La jornada también contará con una FERIA AMIGA, que suma propuestas de proyectos autogestivos y emprendimientos independientes.

VERTE LEER es una invitación a compartir el arte y a fortalecer los espacios culturales independientes. Porque poesía también es encuentro, escucha y comunidad.

INFORMACIÓN DEL EVENTO

- Evento: VERTE LEER Ciclo, Balcón de Piso 20 - Fecha: Jueves 12/11 a las 20 hs - Lugar: El Portal Teatro, Lavalle 3073. - Entrada $5.000