Los interlocutores de León XIV para entender la situación del país

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó al descubierto el trabajo de distintos referentes políticos, sindicales, religiosos y sociales que contribuyeron a ponerlo al tanto de la situación económica y social del país. El Pontífice recibió documentos de organizaciones sociales, la CGT y el propio Gobierno, además de contar con información que había intercambiado durante años con su antecesor, Francisco. Ese conocimiento se reflejó en los mensajes que pronunció durante su paso por Buenos Aires y Córdoba, con referencias a la pobreza, el empleo, la discapacidad, la justicia social y el rol de los sindicatos.

Uno de los principales antecedentes fue la relación que León XIV, cuando todavía era Robert Prevost, construyó con Jorge Bergoglio. En enero de 2023, Francisco lo convocó para conducir el organismo del Vaticano encargado de la designación de obispos en todo el mundo. Desde entonces, ambos mantuvieron encuentros semanales en Santa Marta, que podían extenderse entre dos y tres horas. En esas conversaciones abordaban especialmente la realidad latinoamericana y la situación argentina. “Tiene tanta información sobre la situación social y política de la Argentina porque se reunía semanalmente con Francisco”, explicaron.

A ese conocimiento previo se sumó el trabajo de la Iglesia argentina. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, convocó a dirigentes sociales y sindicales para elaborar un diagnóstico sobre la situación del país que luego fue acercado al Vaticano. Uno de los documentos centrales fue presentado por Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quien mantuvo encuentros con el Pontífice antes de su llegada a la Argentina. El informe puso el foco en la pobreza, el endeudamiento de las familias, la salud mental, los discursos de odio y la criminalización de la protesta.

Gramajo consideró que las palabras del Papa durante su visita reflejaron buena parte de los planteos incluidos en ese documento. “Si uno toma los mensajes que dio desde que llegó al país, da la sensación de que el Papa leyó nuestro informe”, sostuvo el dirigente social. Además, expresó su expectativa de que la visita abra la posibilidad de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional, aunque reconoció las dificultades políticas para que ese acercamiento se concrete. La relación entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales atraviesa fuertes tensiones, especialmente por las críticas oficiales a los movimientos populares.

El Gobierno también tuvo participación en el intercambio de información con la Iglesia. Los obispos solicitaron datos sobre los índices de pobreza y las políticas de asistencia social al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El 21 de mayo pasado, Colombo mantuvo una reunión con la ministra, quien presentó los avances de los denominados centros de familia, una iniciativa oficial destinada a reemplazar el esquema tradicional de asistencia en comedores por un modelo de atención integral. También participaron de los contactos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y Alejandro Russo, rector de la Catedral Primada y cercano a Bergoglio.

Los sindicatos también acercaron sus propios diagnósticos y buscaron aprovechar la presencia del Pontífice para recuperar protagonismo en medio de la crisis del empleo registrado y el crecimiento de la informalidad. La CGT difundió un comunicado en el que destacó coincidencias entre sus propuestas y los mensajes papales, especialmente en torno al trabajo como fuente de dignidad, la justicia social, la defensa del sindicalismo, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Estado. Entre las gestiones también apareció la figura de Luis Barrionuevo, quien realizó una contribución económica para la cena que compartieron los obispos con el Papa.

De esta manera, la agenda de León XIV durante su visita no respondió solamente a definiciones pastorales, sino también a un conocimiento previo de las tensiones políticas y sociales argentinas. Sus referencias a los sectores vulnerables, las personas con discapacidad, los trabajadores y las organizaciones comunitarias mostraron la influencia de los informes recibidos y de sus interlocutores locales. El desafío para la Iglesia argentina será ahora transformar ese mensaje en una instancia de diálogo que involucre al Gobierno, los sindicatos y los movimientos sociales, en un contexto de fuertes diferencias sobre el rumbo económico y las políticas de asistencia.