La Legislatura abre sus puertas a la Noche de los Museos 2026

La Legislatura de la Ciudad participará de una nueva edición de la Noche de los Museos, que se realizará el sábado 14 de noviembre. En esta oportunidad, el Palacio Legislativo abrirá sus puertas entre las 19 y las 2 horas y espera recibir a más de 8.000 visitantes.

La propuesta incluirá visitas guiadas y distintas actividades culturales que permitirán recorrer y conocer la historia, la arquitectura y el patrimonio del edificio.

Para esta edición se organizaron 25 recorridos generales, con una capacidad de 40 personas por grupo y salidas cada 15 minutos. También habrá dos recorridos accesibles destinados a personas con discapacidad visual y auditiva, con 40 cupos en total, y dos visitas guiadas en inglés.

Durante los recorridos, los visitantes podrán acceder a los principales salones del Palacio Legislativo, el Recinto de Sesiones, las Escaleras de Honor y la Biblioteca. Además, estará abierto el Museo de la Legislatura, que presentará una muestra especial en conmemoración de los 30 años de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Como parte de la programación cultural, el Coro de la Legislatura, integrado por 20 trabajadores de la institución, ofrecerá una presentación en el Hall de Planta Baja.

El ingreso general será de forma gratuita por la entrada de Diagonal Sur, ubicada en avenida Presidente Roca 575. Por su parte, las personas con discapacidad o movilidad reducida podrán acceder por la entrada de Perú 160.