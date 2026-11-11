“Nos quieren sacar”: el reclamo de vecinos de Colegiales

Vecinos de Colegiales pusieron en conocimiento de la Justicia las presiones que, según denuncian, reciben para vender sus casas y habilitar nuevos desarrollos inmobiliarios. Entre las empresas mencionadas por los residentes figuran MSG Construcciones SRL y las inmobiliarias Interwin y RE/MAX, además de otras firmas.

El reclamo se centra en comunicaciones y propuestas comerciales que, sostienen los vecinos, pueden condicionar la decisión de los propietarios al advertir sobre posibles cambios futuros que afectarían sus inmuebles. Como parte de la organización barrial, también realizaron varios plenarios para compartir información y coordinar acciones de protección del barrio.

Una carta de Interwin dirigida a un propietario y fechada en agosto de 2026 plantea el interés de desarrolladores y constructores en Colegiales. “Este barrio hoy es muy solicitado por desarrollistas y constructores para hacer edificios de departamentos”, afirma el texto, que ofrece gestionar la operación y buscar “un excelente precio de venta”.

La inmobiliaria también propone acompañar al dueño durante el proceso: “Nos comprometemos a acompañarlo en todo el proceso de venta y obtener tanto el beneficio como la tranquilidad de vender su propiedad al mejor precio de plaza”, dice la carta. El documento lo invita además a una reunión informativa para conocer “el potencial de su propiedad”.

El pasaje que generó preocupación entre los vecinos alude a los cambios de código urbanístico. “La no concreción de esta operación, deja abierto el riesgo de una futura limitación constructiva que perjudique a futuro la posible construcción y el valor del inmueble”, sostiene la comunicación. Según el material, la carta no identifica una disposición específica que respalde esa advertencia.

Los vecinos consideran que este tipo de mensajes constituye una presión para desprenderse de sus propiedades y buscan que la situación sea conocida por la Justicia. Los plenarios realizados apuntan a fortalecer la organización comunitaria y acordar respuestas compartidas frente a las prácticas que denuncian.

La presentación judicial forma parte de un reclamo colectivo para defender las viviendas y preservar la identidad y la calidad de vida de Colegiales. Los residentes buscan proteger el barrio ante el avance de nuevos proyectos inmobiliarios y mantener una respuesta coordinada entre quienes viven allí.