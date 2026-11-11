México otorgó asilo político a la expareja de Fernando Cerimedo

La expareja del estratega digital Fernando Cerimedo, Nadia Beller, abandonó Bolivia rumbo a México tras recibir asilo diplomático del Gobierno de Claudia Sheinbaum. La cancillería boliviana confirmó este miércoles que la mujer salió del país en las primeras horas de la jornada, después de permanecer desde el lunes en la embajada de México en La Paz.

Beller había solicitado protección tras denunciar que no tenía garantías de seguridad en Bolivia. La abogada boliviana, de 33 años, había sido atacada a tiros por dos sicarios el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, cuando dos hombres vestidos como repartidores la interceptaron a la salida de un hotel y le dispararon tres veces. La mujer sobrevivió al ataque y señaló a Cerimedo como responsable de haberlo organizado para silenciarla.

Cerimedo, uno de los principales asesores de Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2023, está detenido en Bolivia e investigado por presunto intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. Fue detenido cuando intentaba abandonar Bolivia con destino a la Argentina, y su defensa niega las acusaciones y pide que pueda continuar el proceso en libertad.

El caso adquirió una dimensión política internacional por la trayectoria de Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y titular de la consultora Numen. Además de participar en la estrategia digital de Milei, trabajó en operaciones de comunicación vinculadas a Jair Bolsonaro en Brasil y a otros dirigentes conservadores de la región, y su llegada a Bolivia coincidió con el ascenso de Rodrigo Paz, que puso fin a casi dos décadas de gobiernos del MAS.

El testimonio de Beller abrió una ventana sobre una red de consultores, operadores políticos y empresarios que se movía entre Buenos Aires, La Paz y otros centros de poder de la derecha latinoamericana. La mujer aseguró que Cerimedo le hablaba de sus contactos con el poder argentino y de su distanciamiento del círculo presidencial, y afirmó que él le había dicho que Karina Milei estaba involucrada en hechos de corrupción y que su ruptura con el Presidente había tenido que ver con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Beller también denunció supuestos negocios irregulares en Bolivia relacionados con la distribución de combustibles, el oro, los seguros estatales y el lavado de dinero a través de empresas argentinas. Según su versión, Cerimedo funcionaba como intermediario entre empresarios y funcionarios del entorno presidencial boliviano. El Gobierno de Paz rechazó las acusaciones sin pruebas concluyentes y reclamó una investigación, mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el caso seguirá siendo investigado en medio de un escándalo que también alcanzó al exfiscal general Roger Mariaca, destituido y detenido por presunta vinculación con una estructura criminal al servicio del narcotráfico.