La Autoridad Regulatoria Nuclear se quedó sin vicepresidente

El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Carlos Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La decisión quedó establecida mediante el Decreto N° 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El documento deja constancia de la dimisión del ingeniero Terrado, quien integraba el directorio del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. “Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, informaron las autoridades. Sin embargo, no se detallaron los motivos de su alejamiento ni se anunció quién ocupará el puesto vacante.

Terrado había asumido como vicepresidente primero del Directorio de la ARN el 1 de marzo de 2024, tras ser designado mediante el Decreto N° 237/2024. Fue seleccionado para el cargo por su perfil técnico y militar: es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas.

El exfuncionario tenía una extensa trayectoria en el sector. Entre 2010 y 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como especialista en seguridad tecnológica y seguridad física, donde participó del proyecto del Reactor Prototipo CAREM y de la gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente. Entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

Además, integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia encargada de revisar y aprobar documentos vinculados con la seguridad física nuclear. Su vínculo con la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), y ocupó cargos como subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM.

La renuncia de Terrado se conoció en medio de otro movimiento en el área científica del Gobierno. El comodoro de la Fuerza Aérea César Óscar Lencina también presentó su dimisión como subsecretario de Ciencia y Tecnología, pocos días después de asumir el cargo. En su carta, Lencina cuestionó las condiciones de gestión y atribuyó situaciones de presunto “destrato y desconsideración” a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle. El exuncionario sostuvo que enfrentó dificultades persistentes para cumplir sus funciones y que decidió apartarse para facilitar una nueva dinámica de trabajo y asegurar la continuidad de la gestión.