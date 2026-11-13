Noche de los Museos en la Ciudad: cómo será el transporte gratuito

La 22ª edición se realizará mañana e incluye más de más de 350 espacios culturales y de la vida cotidiana de la Ciudad.

El transporte público será gratuito con el Pase Libre digital, válido desde las 18 horas del sábado hasta las 3 de la madrugada del domingo, con una ventana de nueve horas de cobertura gratuita.

El pase podrá descargarse en este link https://festivalesba.org/ y deberá presentarse en formato PDF desde el celular o impreso.

El detalle:

Colectivos: entre las 18 y las 3 se podrá viajar gratis en las líneas: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

Subte y Premetro: serán gratuitos desde las 19 h. Además, habrá un servicio especial nocturno en las líneas B y D:

En la Línea B estarán abiertas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá de Leandro N. Alem a las 2 h y de J. M. de Rosas a la 1.30 horas.

En la Línea D estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá de Catedral a las 2 y de Congreso de Tucumán a la 1.30.

eBus: el servicio será gratuito entre las 19 y las 3 y llegará hasta la Usina del Arte.

Ecobici: entre las 19 y las 3 estará disponible el pase gratuito “La Noche de los Museos”, que permite realizar cuatro viajes de hasta 45 minutos cada uno. Cada persona podrá acceder al pase una sola vez.

Para acceder a la programación y descargar el pase libre digital, entrar a este link: https://festivalesba.org/