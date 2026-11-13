La educación técnica tuvo su semana en la Ciudad

El jueves se realizó en el Auditorio Uspallata, en Parque Patricios, un acto por el Día de la Educación Técnica, que se conmemora cada 15 de noviembre en recuerdo de la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) en 1959.

La jornada contó con la participación de la ministra de Educación, Mercedes Miguel, representantes de las escuelas técnicas de la Ciudad, empresas, instituciones y organizaciones sindicales vinculadas con el sector.

En esta edición, la Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 "General José de San Martín" fue la institución anfitriona, en reconocimiento a su compromiso y participación en las actividades impulsadas por la Dirección de Educación Técnica.

Durante el encuentro se entregó el "Árbol de la Tecnología" a personas e instituciones que acompañan el desarrollo de la educación técnica. También se homenajeó a docentes jubilados y se reconoció a estudiantes con trayectorias destacadas.

Además, se realizó una intervención artística sobre la historia y los desafíos actuales de la educación técnica y se proyectó el documental "Los engranajes de la técnica", producido íntegramente por estudiantes de la Escuela Técnica N.º 34 de Producción Multimedial.

Entre los proyectos destacados, Jesús Escalona, estudiante de la Escuela Técnica N.º 28, compartió su experiencia: "Nuestro proyecto, llamado Scratch-E, es un robot explorador capaz de desplazarse por terrenos robustos, recolectar información del ambiente y servir para tareas de búsqueda. Aprendí un montón de cosas y estoy orgulloso de mi escuela y de este proyecto".

La celebración permitió reconocer el compromiso de las comunidades educativas y destacar el valor de la formación técnica, que combina conocimientos, creatividad y experiencias prácticas para preparar a los estudiantes frente a los desafíos del presente y del futuro.