El Papa se fue pero la iglesia sigue reclamando

Tras la despedida del papa León XIV, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, insistió en la necesidad de atender a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó el arzobispo de Mendoza.

Al hacer un balance de la visita papal, Colombo destacó los encuentros con personas que vivieron situaciones de abandono y exclusión. Recordó, entre otros casos, a dos mujeres del Cottolengo Don Orione y a un sacerdote cordobés que, tras sufrir graves secuelas físicas, pudo recuperar una forma de comunicarse con su propia voz mediante herramientas de inteligencia artificial. “Él, ante la historia personal, el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, es como un imán, escuchar y conmoverse”, señaló.

La preocupación social de la Iglesia se había expresado en los últimos meses en torno a la pobreza, el endeudamiento de las familias, la discapacidad, la falta de trabajo y la confrontación política. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido que “la libertad económica no puede ser absoluta”, mientras Colombo cuestionó que se minimicen las dificultades de los hogares endeudados: “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”.

El Episcopado también llamó a moderar las agresiones contra quienes piensan distinto. En un mensaje difundido en marzo, pidió: “Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor”. Colombo describió una sociedad atravesada por el enojo cotidiano y sostuvo que las palabras del Papa dejaron una invitación a la esperanza y una “tarea para el hogar”.

Durante su paso por el país, León XIV planteó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. También pidió prestar especial atención a jubilados, personas con discapacidad, quienes buscan empleo y familias con dificultades para cubrir sus necesidades, y reclamó cuidar la educación, la medicina, la producción y la investigación.

En la misa de despedida en la Basílica de Luján, el Pontífice mencionó problemas como “enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares” y llamó a construir un futuro común. Pidió que haya lugar “especialmente para los más necesitados” y advirtió que la fe no debe llevar a desentenderse de las carencias ajenas: “La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales”.