¿Fin del efecto Milei en las redes?

Un informe elaborado por Reputación Digital, a partir de datos de su plataforma de escucha social Sapiens, concluyó que Javier Milei perdió buena parte de la centralidad que había tenido en la conversación política argentina. El estudio, que analizó 61 días entre el 5 de septiembre y el 4 de noviembre de 2026, registró una caída marcada en las menciones al Presidente y un aumento del tono negativo entre los usuarios. La pregunta que plantea el trabajo es directa: ¿se le acabó el aura a Milei?

Los números muestran un cambio significativo. El 5 de septiembre, una de cada cuatro publicaciones sobre política argentina mencionaba al mandatario, con una participación del 24%. El 23 de ese mes, durante su viaje a Nueva York y su encuentro con Donald Trump, alcanzó el pico del período, con el 29%. Sin embargo, desde la primera semana de octubre su presencia cayó por debajo del 10% y se mantuvo en niveles bajos hasta comienzos de noviembre. En promedio, Milei concentró el 13,8% de la conversación política durante los 61 días analizados.

El relevamiento también detectó un fuerte predominio de las expresiones críticas. En el conjunto de las publicaciones que mencionaron al Presidente, el 80% tuvo un tono negativo, frente a un 13% positivo y un 7% neutral. Al excluir las cuentas identificadas como bots y trolls, la negatividad se redujo, pero siguió siendo mayoritaria: el 65% de las publicaciones de personas reales fueron críticas. Entre las emociones más frecuentes aparecieron la ira, con el 40%, y el asco, con el 29%. La confianza, que representa el respaldo al rumbo del Gobierno, alcanzó el 18%.

Uno de los aspectos centrales del informe es la diferencia entre la conversación automatizada y la participación de usuarios reales. De las publicaciones que pudieron clasificarse, el 80% correspondió a bots, el 8% a trolls y apenas el 12% a cuentas de personas. Sin embargo, el estudio advierte que esa mayoría automatizada no tiene el mismo alcance: las cuentas reales concentraron el 89% del alcance estimado, mientras que los bots, pese a publicar mucho más, apenas llegaron al 1,3%. Además, por cada cuenta real que defendió a Milei hubo 3,3 que lo criticaron.

El cambio también se reflejó en los temas que dominaron las redes. Durante septiembre, Malvinas fue uno de los principales ejes de conversación, impulsado por el propio Presidente y por la cadena nacional. Pero desde octubre ese lugar fue ocupado por cuestiones que surgieron de la calle y del Congreso: la Ley de Tierras, las tarifas, la inflación, la situación universitaria y las dificultades para llegar a fin de mes. La frase de Milei en Neuquén, cuando calificó de “pelotudez” el planteo de que los argentinos no llegan a fin de mes, se convirtió en uno de los episodios de mayor repercusión negativa.

En ese escenario, Axel Kicillof comenzó a ocupar parte del espacio que perdió el mandatario. Según el relevamiento, el gobernador bonaerense pasó de concentrar alrededor del 1% de las menciones a ubicarse entre el 4% y el 8% después de su exposición en Nueva York, el 23 de septiembre. Cristina Kirchner también registró un crecimiento hacia principios de noviembre, mientras que Mauricio Macri mantuvo una presencia más estable, de entre el 1% y el 2%. El informe aclara que estos movimientos en las redes no implican necesariamente una traducción directa a la intención de voto.

Otro dato que expone el desgaste del oficialismo es el crecimiento de las menciones compartidas entre Milei y Patricia Bullrich. La disputa por el manejo de los bloques legislativos, las diferencias internas y las declaraciones de la senadora sobre el discurso presidencial contra los periodistas alimentaron la conversación. El estudio también señala que, durante la segunda quincena de octubre, los medios que no suelen ubicarse en la oposición adoptaron un tono más crítico: las notas negativas sobre el Presidente pasaron de representar una de cada tres en septiembre a superar la mitad durante ese tramo.

La conclusión de Reputación Digital es que Milei dejó de ser el centro de la conversación política y perdió capacidad para imponer los temas de debate. En septiembre, el Presidente lograba instalar su propia agenda; en octubre, las discusiones estuvieron dominadas por la economía cotidiana, las protestas, las universidades y las tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el núcleo que lo defiende se mantiene, el respaldo espontáneo de personas que no militan aparece cada vez más reducido. “Los datos dicen que sí”, resume el informe sobre la pérdida de aura presidencial, aunque advierte que todavía existe un sector de apoyo que permanece firme.