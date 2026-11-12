Taiano le cerró la puerta a la reapertura de la causa $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso al pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir la causa $LIBRA y asumir la investigación por la presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei. Con esta presentación, el funcionario judicial ratificó su postura de cerrar el expediente y respaldó los sobreseimientos del mandatario, su hermana Karina Milei y los otros involucrados. Ahora, la decisión quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La controversia se originó luego de que el magistrado dictara el sobreseimiento de todos los imputados el pasado 23 de octubre, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal. Taiano había solicitado previamente esa resolución y sostuvo que la investigación había reunido elementos suficientes para descartar la existencia de delitos. Sin embargo, la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, cuestionó el cierre y consideró que todavía quedaban medidas de prueba fundamentales por producir.

Entre los principales argumentos del organismo anticorrupción aparecen los peritajes pendientes sobre las operaciones con criptoactivos y los teléfonos celulares de algunos de los investigados. También señaló presuntas maniobras de ocultamiento de información, como el vaciamiento de cajas de seguridad vinculadas a la familia del empresario Mauricio Novelli y la eliminación de conversaciones de WhatsApp del asesor Sergio Morales. Para Rodríguez, estos elementos justificaban profundizar la pesquisa en lugar de dar por terminado el expediente.

La PIA también cuestionó que no se haya profundizado sobre el origen y la difusión del contrato que permitió a los inversores acceder al token. En particular, pidió esclarecer cómo llegó ese documento a manos de Milei, ya que aparentemente no era público ni estaba disponible en las redes sociales. Además, reclamó que se convoque a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller, cuyo testimonio anterior había estado relacionado con otra investigación y no específicamente con el caso $LIBRA.

Por su parte, Taiano sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante para configurar una estafa. Entre sus argumentos señaló que el proyecto existió, que las empresas involucradas eran reales y que las operaciones se realizaron mediante herramientas públicas y trazables. También remarcó que no hubo garantías de ganancias futuras y que las transacciones se desarrollaron en un mercado de alta volatilidad y especulación. Respecto de Karina Milei, consideró que no existen pruebas documentales suficientes para demostrar que hubiera solicitado o recibido dinero a cambio de facilitar encuentros con empresarios.

El planteo abrió una disputa dentro del propio Ministerio Público Fiscal, ya que dos fiscales sostienen posiciones contrapuestas sobre el futuro de la investigación. Mientras Taiano defiende el cierre del expediente, Rodríguez considera que la pesquisa no está agotada y que todavía existen indicios que deben ser examinados. La PIA presentó además un recurso de apelación en subsidio para que, en caso de que el juez rechace su pedido, la Cámara Federal pueda revisar la decisión.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal analiza otro capítulo de la causa: la posibilidad de que dos damnificados por el desplome de la criptomoneda recuperen su condición de querellantes. Si el tribunal les da la razón, podrían volver a impulsar la acusación y cuestionar los sobreseimientos. De esta manera, el futuro judicial del caso $LIBRA permanece abierto a nuevas instancias, mientras la Justicia deberá resolver si mantiene el cierre de la investigación o permite que avance el reclamo de la fiscalía especializada en corrupción.