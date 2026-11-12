Palmiotti encabeza la apuesta de UNITI por renovar la representación italiana

La renovación de los Comités de los Italianos en el Exterior (COMITES) comienza a ganar espacio en la agenda política de la colectividad italiana en la Argentina. Con 11 listas y alrededor de 190 candidatos en competencia entre Buenos Aires, Lomas de Zamora y Morón, la elección anticipa una disputa entre estructuras tradicionales, dirigentes con trayectoria y nuevos espacios que buscan ganar protagonismo.

Los cargos son ad honorem y quienes resulten electos tendrán la responsabilidad de representar a la comunidad italiana ante las instituciones de su país de origen, canalizar sus demandas y promover iniciativas vinculadas con sus necesidades e intereses. El resultado definirá no solamente la composición de los comités, sino también qué sectores tendrán mayor capacidad de interlocución y de impulsar iniciativas para la comunidad italiana en el exterior.

En el Consulado de Buenos Aires, que también abarca 24 partidos del conurbano, una de las novedades es la participación de UNITI —Uniti Italia + Argentina—, encabezada por José Francisco Palmiotti. El dirigente se presenta junto al médico Vicente Labonia y una nómina de 22 candidatos, con una importante participación de jóvenes y mujeres. Palmiotti, reconocido referente del barrio de La Boca, es uno de los impulsores de la denominada “Maratana”, una competencia deportiva que ya se convirtió en un punto de encuentro tradicional de la comunidad.

“En los últimos años en Italia hubo muchos intentos por cercenar los derechos de los nacidos y residentes en el extranjero y, por lo tanto, tenemos que comprometernos para que eso no ocurra. Los italianos que vivimos fuera de la península también mantenemos viva la cultura, la lengua, la comida y todas las tradiciones que heredamos de nuestros padres y abuelos”, explicó Palmiotti. Otro de los ejes de su plataforma es fortalecer la atención de los adultos mayores que requieran asistencia médica o social y facilitar el acceso de los jóvenes al mundo laboral mediante convenios con empresas de origen italiano radicadas en la Argentina y en otros países.

Qué se elige y cómo votar

Los COMITES son organismos electivos que representan a las comunidades italianas residentes en el exterior. Sus integrantes ejercen funciones honorarias y trabajan sobre cuestiones vinculadas con las necesidades de los ciudadanos italianos, la atención consular, el acompañamiento a los adultos mayores, las oportunidades para los jóvenes, la difusión cultural y el mantenimiento de los vínculos con Italia.

Entre sus principales tareas se encuentran canalizar las demandas de la comunidad, promover iniciativas de interés colectivo y contribuir al fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos italianos y sus instituciones. Los COMITES cumplen una función de representación y consulta, pero no tienen facultades para otorgar ciudadanías ni pasaportes. Tampoco el presidente del organismo es elegido directamente por el conjunto de los ciudadanos mediante el voto en esta elección.

Para votar, los ciudadanos italianos deben cumplir los requisitos electorales correspondientes y realizar la solicitud de participación dentro de los plazos establecidos. El 4 de noviembre de 2026 vence el plazo para solicitar la inscripción electoral a través de Fast It o de los canales habilitados por el consulado correspondiente. El voto se realiza por correo y el sobre debe llegar al consulado correspondiente hasta el 4 de diciembre de 2026. Estar inscripto en el AIRE no garantiza por sí solo la recepción del material electoral: es necesario realizar la solicitud correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para participar de los comicios.