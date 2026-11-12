"Los derechos se garantizan por ley"

El pasado 7 de noviembre vivimos una fiesta en las calles de la Ciudad de Buenos Aires junto a las 3 millones de almas que asistimos a la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realiza en nuestra ciudad.

Con figuras destacadísimas como La Joaqui, Martín Cirio y Maria Becerra, nos congregamos (y agolpamos) en el recorrido, esta vez acotado entre Lima y el Congreso Nacional, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

A pocos días de la “caza” de personas trans en Palermo, como los mismos perpetradores lo denominaron, la comunidad estaba ardida y con razón. No sólo los miembros de la comunidad LGBTIQ+ sino toda persona con empatía y registro del otro. Por su parte a nivel judicial, al día de hoy no hay ninguna persona imputada por los delitos cometidos. Fueron lesiones agravadas por odio de género. Seguimos esperando.

No puedo dejar de mencionar la polémica que se suscitó por la fecha de la marcha los meses previos, y siendo una de las co-autoras de la ley Nro. 6.482 que instituyó la semana del orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires, establecimos un punto importante.

En el artículo 1 de la citada ley se estableció que la semana del Orgullo LGBTIQ+ será “la semana inmediatamente anterior a la fecha de realización de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ durante el mes de noviembre de cada año. La Marcha del Orgullo es definida por las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su defensa de los derechos de personas LGBTIQ+, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires”.

Lo resaltado en negrita fue la discusión central en el proceso parlamentario previo a la sanción de la ley. Quienes impulsamos la norma no sólo debíamos garantizar por ley la realización de la semana del orgullo, que esta fuese la inmediatamente anterior a la realización de la marcha -ya que culmina con ella-, sino que la fecha de la marcha la definirían las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Aquel 9 de diciembre de 2021 sancionamos la norma. Justo antes del recambio legislativo, en el que cambiaría sustancialmente la composición del parlamento local, con la irrupción en la política de la ciudad de un espacio político que proponía la intolerancia, el individualismo, el odio a lo diferente, la violencia y llevó a una bajeza lacerante la discusión política. Esa fuerza política es la que hoy gobierna la Nación Argentina.

No fue casualidad que le hayamos dado impulso en ese momento a esta ley, unos pocos podíamos ver lo que se venía. Y es exactamente lo que estamos viviendo.

El aprendizaje es claro, para algunos distraídos o con fundidos porque “el ejecutivo ya lo está haciendo”: Más allá del signo político que ejerza el Poder Ejecutivo de turno, ningún derecho debe estar a tiro de decreto, los derechos se garantizan por ley.