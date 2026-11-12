La Auditoría porteña puso la lupa sobre los CEDIs

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó si los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIs) cumplen con su objetivo de promover y proteger los derechos de niños y niñas, de acuerdo con las leyes nacionales 26.061 y 26.233 y la Ley porteña 114. Los centros brindan atención a chicos desde los 45 días hasta los 4 años y deben contar con equipos directivos, docentes y psicosociales.

El relevamiento detectó carencias en la dotación profesional: el 33% de los CEDIs no cuenta con coordinadores pedagógicos y ninguno tiene psicólogas. Además, el 16% no dispone de psicopedagoga y solo el 16% tiene una fonoaudióloga propia. Entre el personal asistente, el 40% posee formación pedagógica o en desarrollo infantil, mientras que el 60% restante se apoya principalmente en la experiencia práctica.

La auditoría también registró una disminución de las salas para lactantes en informes recientes. Según entrevistas con referentes de los centros, la baja de la natalidad redujo la demanda de vacantes para bebés y llevó a algunas instituciones a reorganizarse, fusionar grupos o cerrar salas completas.

El auditor general Lisandro Teszkiewicz cuestionó esa respuesta y sostuvo que “ningún centro cuenta con el equipo técnico profesional completo, lo que demuestra una incorrecta planificación de la política pública”. También afirmó que se usa la caída de la natalidad “como excusa para cerrar aulas cuando en todo caso deberían ser reformuladas para atender a la población que sí demanda de los CEDIs”.

El documento advirtió, además, que no existen canales formales de intercambio de información entre los centros y los hospitales de referencia, lo que dificulta el seguimiento de casos con derivaciones médicas o nutricionales. En la comunicación interna, señaló que no se incluyen planificaciones técnicas ni evaluaciones de desempeño y que no se registran reuniones regulares entre equipos de distintos CEDIs, lo que limita el intercambio de experiencias y prácticas.

Al cerrar su evaluación, Teszkiewicz señaló que “los primeros años de vida condicionan aspectos cognitivos esenciales que repercutirán en la vida adulta”. También advirtió sobre el riesgo de que las desigualdades económicas condicionen el acceso a recursos básicos: “No es el primer informe que evidencia la intención política detrás de la mala gestión”, afirmó, y sostuvo que esa situación excluye a los sectores más vulnerables de alcanzar una buena calidad de vida.