El programa Proyecto C se suma a la grilla de Canal 9 con una propuesta centrada en entrevistas, encuentros y conversaciones sobre distintos temas de interés.

Proyecto C es un programa político de formato late night conducido por Eugenio Casielles, legislador porteño y cofundador de La Libertad Avanza.

El ciclo se emitirá todos los sábados a las 23, con un espacio destinado a reunir diferentes miradas y poner en debate asuntos relevantes.

Además de su emisión televisiva, el programa tendrá una edición en su canal oficial de YouTube. La cita allí será los domingos a las 22.

De este modo, Proyecto C ofrecerá dos oportunidades semanales para seguir sus conversaciones: los sábados por Canal 9 y los domingos en YouTube.