“Semana histórica”: Karina Milei celebró el cierre de la cárcel de Devoto

La cárcel de Villa Devoto quedó vacía luego de que los últimos 69 internos fueran trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Karina Milei celebró el operativo en redes sociales y definió la jornada como una “semana histórica”.

La secretaria general de la Presidencia sostuvo que el Gobierno cumplió “un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto”, pese a “las dudas de algunos”. También planteó cuál debería ser el próximo paso para el predio: “Recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio”. Además, felicitó a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y a las fuerzas federales que participaron del traslado.

El operativo de desocupación comenzó el 11 de octubre y contempló el traslado de alrededor de 1.400 detenidos en cinco jornadas. La etapa final concluyó el jueves a las 15.30, con la intervención del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El traslado de los últimos internos se postergó un día para que pudieran participar del encuentro con el papa León XIV.

Durante esa visita, el Pontífice escuchó a tres internos y les transmitió un mensaje de esperanza. “Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó. También afirmó que el paso por la cárcel “puede ser una oportunidad para empezar de nuevo” y reincorporarse a sus familias y a la sociedad.

Los detenidos fueron derivados al complejo de Marcos Paz, construido en un predio de 80 hectáreas y con capacidad para 2.232 personas. El Gobierno prevé trasladar allí a unos 350 detenidos alojados actualmente en comisarías y alcaidías porteñas. La apertura del establecimiento permite avanzar con un compromiso asumido en 2018 por los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, aunque las obras sufrieron demoras e interrupciones.

El terreno de Devoto abarca alrededor de 4,5 hectáreas. El proyecto planteado entre Nación y Ciudad propone destinar el 65% a espacios públicos y el 35% a viviendas, pero aún requiere trámites administrativos y la aprobación de la Legislatura porteña. Organizaciones vecinales reclaman que todo el predio se convierta en parque y piden preservar parte de las instalaciones como espacio de memoria por la Masacre del Pabellón Séptimo, en la que murieron 65 detenidos en 1978.