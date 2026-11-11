El Papa en Devoto: "Una nueva vida es posible"

En el cuarto día de su visita a la Argentina, el papa León XIV llegó a la cárcel de Devoto para compartir un encuentro con los internos y llevar un mensaje de esperanza y reinserción social. La actividad marcó el inicio de su recorrido por el servicio penitenciario de la Capital Federal y fue la primera escala de una jornada que tendrá como cierre una multitudinaria misa en Luján.

Durante su visita, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, el Sumo Pontífice estuvo junto a 72 presos que permanecen alojados en el establecimiento, luego del traslado de gran parte de la población carcelaria al penal de Marcos Paz. Allí escuchó los testimonios y discursos de algunos de los detenidos y reflexionó sobre la posibilidad de reconstruir la vida incluso en los contextos más difíciles. “Espero llevarme el mensaje de que una nueva vida es posible”, expresó.

Frente a los internos, León XIV sostuvo que el encierro no debe representar el final de las oportunidades y llamó a transformar esa experiencia en un punto de partida. “Con la gracia de Dios, es posible pasar de oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, afirmó. En esa línea, cuestionó la mirada social sobre las limitaciones humanas y señaló: “La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite; es como si fuese un defecto que hay que corregir y para lo que la vida nos da un abanico de posibilidades”.

En otro tramo de su mensaje, el Papa reconoció el dolor y las consecuencias de los actos cometidos, pero planteó que incluso en esas circunstancias existe la posibilidad de cambiar. “Aún cuando el humano se deshumaniza, una luz sigue brillando. La situación que atraviesan es un momento particular para reiniciar sus vidas”, manifestó. Y agregó: “Aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”.

El Pontífice también puso el foco en la importancia de la reinserción familiar y social, al considerar que el paso por una cárcel puede convertirse en una oportunidad para revisar el pasado y construir otro futuro. “Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad”, sostuvo. Además, reconoció las dificultades que atraviesan los detenidos durante el encierro: “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar”.

León XIV también destacó el potencial transformador de la experiencia penitenciaria y aseguró que detrás de las historias de dolor pueden surgir procesos de crecimiento. “La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera”, afirmó. Luego dedicó unas palabras a los familiares de los internos: “Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad”.

Finalmente, el Papa dejó un mensaje para el personal penitenciario y para toda la sociedad, al definir la tarea que se desarrolla en las cárceles como “un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación”. Antes de concluir, recordó la responsabilidad colectiva frente a quienes atraviesan una situación de encierro: “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.

El traslado a la cárcel

Para llegar a Devoto, la comitiva partió desde la Nunciatura Apostólica. El recorrido incluyó las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió a León XIV en la puerta del complejo junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ninguno ingresó al lugar con él.

León XIV ingresó a un establecimiento dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total, el penal tiene 49 pabellones, sin contar las áreas destinadas a servicios, educación, salud, trabajo y administración.

Las unidades I y II cuentan con cinco pabellones cada una. La Unidad III tiene seis, al igual que la Unidad V. La Unidad VI concentra 27 sectores de alojamiento repartidos entre la planta baja y tres pisos.