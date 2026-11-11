Elecciones: 20 provincias se desenganchan del calendario nacional

La carrera electoral hacia 2027 comienza a tomar forma en las provincias, donde cerca de 20 distritos tienen previsto separar sus elecciones locales de la votación presidencial. La estrategia apunta a desdoblar los comicios para elegir gobernadores, legisladores e intendentes en fechas diferentes a las elecciones nacionales, en un escenario atravesado por las negociaciones políticas y las expectativas sobre el futuro del oficialismo y la oposición.

La autonomía de cada jurisdicción para establecer su propio calendario electoral permite a los mandatarios provinciales diseñar una estrategia sin quedar condicionados por la disputa nacional. En ese sentido, el objetivo es evitar que el resultado de la elección presidencial influya directamente en el voto local y perjudique a los oficialismos que buscan conservar el poder. Al mismo tiempo, Javier Milei necesitará el respaldo territorial de sus aliados para fortalecer su proyecto de reelección.

Neuquén será el primer distrito en abrir el calendario electoral, con comicios convocados para el 14 de febrero. Santa Fe, por su parte, prevé realizar las PASO provinciales el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio, según anunció el gobernador Maximiliano Pullaro. Tucumán también tiene fecha definida: Osvaldo Jaldo resolvió que la votación se realice el 9 de mayo, cuando se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales.

Otros distritos también avanzan con sus respectivos cronogramas. En Salta, Gustavo Sáenz proyecta convocar a elecciones entre el 16 y el 23 de mayo, mientras que Misiones, bajo la conducción de Hugo Passalacqua, analiza votar entre abril y mayo. Corrientes, que no renovará gobernador, también tendrá comicios separados y su mandatario, Juan Pablo Valdés, anticipó que podrían realizarse entre junio y julio.

La estrategia de desdoblamiento también alcanza a Chaco, donde Leandro Zdero evalúa convocar a las urnas durante la segunda quincena de septiembre; Mendoza, con Alfredo Cornejo, y Chubut, donde Ignacio Torres analiza votar entre julio y agosto. A ese grupo se suman Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Formosa. Córdoba también aparece entre las provincias que podrían separar su calendario del nacional.

Hasta el momento, Catamarca es la única provincia que anunció que votará el mismo día que las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de octubre de 2027. En tanto, existe la posibilidad de que La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, adopte una decisión similar. De confirmarse este escenario, la mayoría de los argentinos deberá concurrir varias veces a las urnas durante el año, con un calendario que comenzará en febrero y se extenderá hasta septiembre para las disputas provinciales.

Las principales incógnitas siguen concentradas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En territorio bonaerense, Axel Kicillof deberá definir si convoca a elecciones separadas o mantiene la coincidencia con el calendario nacional, una decisión que también tendrá impacto en la interna del peronismo y en sus posibles aspiraciones presidenciales. En CABA, Jorge Macri enfrenta una definición atravesada por las negociaciones entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA), en un escenario donde las alianzas podrían resultar determinantes para la disputa por la Jefatura de Gobierno.