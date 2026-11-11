Malvinas, Sea Lion y la advertencia argentina: “Es ahora o nunca”

La Argentina cerró su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con un pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas cuya soberanía disputan ambos países. La delegación sintetizó la urgencia de su planteo con una advertencia: “Es ahora o nunca”.

Durante la audiencia, los representantes argentinos defendieron que el Tribunal tiene competencia prima facie para intervenir y sostuvieron que existen derechos plausibles que deben protegerse mientras continúa el procedimiento arbitral. También alertaron sobre el riesgo de un perjuicio irreparable si empiezan las perforaciones.

El jurista Marcelo Kohen señaló que el Tribunal puede decidir sobre las medidas cautelares sin pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Según la posición argentina, el objetivo es evitar que se exploten unilateralmente recursos naturales mientras sigue abierta la controversia.

Nico Schrijver centró su exposición en la urgencia y el posible daño. Afirmó que, tras la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, el proyecto pasó de la etapa de exploración a un plan concreto de explotación. Según los datos presentados por la delegación, Sea Lion prevé hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles. “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, sostuvo Schrijver, quien concluyó: “If not now, it will be never”.

El cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal. Reiteró que, a criterio del país, están cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia. La Argentina pidió que se impidan nuevas perforaciones e instalaciones de producción, que no se use de manera perjudicial la información obtenida durante la exploración y que se eviten acciones que agraven la disputa.

Tras el cierre de las audiencias, el Tribunal debe resolver el pedido, aunque no hay un plazo establecido para su pronunciamiento. Fuentes allegadas a la delegación afirmaron que “el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución” y que la presentación busca “obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”. También señalaron que el país continuará utilizando “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales”.