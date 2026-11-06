Juicio político y tensión institucional: Paraguay entra en horas decisivas

La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este viernes el pedido de prórroga por 72 horas presentado por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa. El mandatario había renunciado el jueves, en medio de la crisis vinculada con Ueno Bank, y enfrenta un posible juicio político. En lugar del plazo solicitado, los legisladores le concedieron media hora para presentarse en el recinto.

Cerca de las 12.45, Peña no había concurrido al Senado para ejercer su defensa. Ante su ausencia, los legisladores propusieron avanzar con el proceso. La votación electrónica aprobó el inicio del juicio político por 41 votos a favor y uno en contra. Luego se dispuso un cuarto intermedio, tras la llegada al recinto de los abogados defensores del mandatario, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

Ferreiro cuestionó la validez del procedimiento y sostuvo que el juicio político solo puede realizarse mientras el funcionario permanece en el cargo. “Al ser una norma protectora del mandatario, requiere para ser llevado adelante que ese funcionario esté en curso en el cargo, mientras esté ejerciendo”, afirmó. También argumentó que, ante la renuncia de un funcionario, el pedido de juicio político pierde sentido y solicitó que el proceso fuera declarado nulo.

**“¿Qué van a hacer, van a traerlo atado para que siga siendo Presidente? Cuando él manifiesta que quiere renunciar, tienen que aceptarlo y deja de ser presidente”, planteó Ferreiro. El abogado agregó que Peña se puso a disposición de la Fiscalía y de la Justicia ordinaria, y que renunció a sus privilegios para someterse a esas instancias. Según sostuvo, la intención de apartarlo del cargo podría hacerle perder su condición de senador vitalicio.**

Por su parte, Preda denunció supuestas vulneraciones al debido proceso, entre ellas el plazo concedido para preparar la defensa. Señaló que la notificación habilitaba a ofrecer pruebas, pero que el tiempo disponible no alcanzaba para analizar detenidamente las acusaciones. “Estas pocas horas hacen difícil esa tarea”, afirmó. También dijo que los ahorristas y jubilados afectados por la crisis bancaria merecen respuestas y que, en principio, las estaban recibiendo.

Tras la exposición de los abogados, el Senado aprobó recibir las pruebas presentadas y convocó a una nueva sesión extraordinaria para 45 minutos después. Cerca de las 15.45 comenzaron los alegatos finales, en una jornada marcada por la disputa sobre la continuidad del juicio político y el efecto de la renuncia presentada por Peña.

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