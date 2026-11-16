La reforma electoral volvió a abrir una grieta dentro del oficialismo justo cuando el Gobierno intenta acelerarla en el Senado. La senadora Patricia Bullrich asistirá este martes a la reunión de la mesa política que conduce Karina Milei en Casa Rosada, en medio de un fuerte malestar en Balcarce 50 por sus diferencias públicas y por el rechazo de su espacio a uno de los ejes centrales de la negociación: el sistema de colectoras para senadores nacionales que el Ejecutivo negocia para sumar votos entre los aliados.

El primero en marcar la cancha fue Gerardo Milman, ex diputado y dirigente que responde a la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), quien calificó de inconstitucional esa herramienta. "Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional", escribió el domingo en su cuenta de X, y explicó que en cada distrito se eligen tres bancas en forma conjunta: dos para el partido o coalición más votada y una para la primera minoría. "No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria", concluyó, en un planteo que apunta directo al mecanismo de adhesiones que podría alterar el reparto fijado por el artículo 54 de la Constitución.

En la Casa Rosada interpretaron ese mensaje como una señal enviada por la propia Bullrich, que ya había anticipado que no escondería sus diferencias y que había expresado reparos a las colectoras cuando el Gobierno comenzó a incluirlas en la negociación con los gobernadores. El vínculo viene tensionado desde antes: sus diferenciaciones públicas generaron malestar en los hermanos Milei, pero en el oficialismo la necesitan para que avancen sus proyectos, por lo que evitan confrontar y postergan cualquier definición. Este lunes, en un intento por bajar el tono, Milman publicó un segundo mensaje: "Mucho rumor de rupturas sin sustento real. Trabajamos para que el rumbo se ratifique en el 2027 sin especulaciones".

La cumbre libertaria, la primera en tres semanas, está convocada para las 11 con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de fin de año, y ocurrirá pocas horas antes de otra cita decisiva en el Congreso: a las 15 está agendada la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador fueguino Agustín Coto, en el salón Arturo Illia. Allí el oficialismo intentará firmar dictamen sobre la reforma electoral integral —expediente PE-102/26, mensaje 110/26— con un texto que aún está en borrador, para llegar a la media sanción en la sesión del 26 de noviembre.

Los números, sin embargo, no están asegurados. Sumando el bloque propio, el Pro, los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados, el Gobierno confía en reunir 38 votos, pero necesita la mayoría absoluta de 37 para aprobar el proyecto y no en todas las bancadas aliadas hay acuerdo. El propio titular del PRO, Martín Goerling, puso en duda esas cifras: "No veo tan certero que tengan los votos", planteó el senador por Misiones. Cabe recordar que la incorporación de las colectoras había sido un pedido de la UCR como prenda de negociación antes de acompañar la reforma.

Detrás del articulado se juega la pulseada política de fondo: la intención de Karina Milei es eliminar las PASO de la disputa electoral de 2027 para cerrar la discusión interna y asegurar la búsqueda de una reelección de Javier Milei. En esa discusión está metida Bullrich, que ya marcó distancia con la Casa Rosada y no niega sus propias aspiraciones presidenciales, mientras el oficialismo intenta sostener la unidad y apurar un dictamen que todavía no tiene los votos contados.