La inflación argentina continúa oscilando en torno al 2% mensual y volvió a frustrar las expectativas del mercado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,2% en octubre de 2026, impulsado por las tarifas y los productos estacionales, un registro que quedó por encima del 1,9% que proyectaba JP Morgan y del 1,8% estimado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Aunque la inflación interanual descendió al 33,1%, el acumulado en los primeros diez meses del año alcanzó el 26,3%, por encima del 24,8% verificado en el mismo período de 2025. El dato confirma que la desaceleración que busca el Gobierno de Javier Milei avanza, pero a un ritmo más lento del deseado.

Un informe reciente del banco estadounidense advirtió que los ajustes pendientes y las presiones cambiarias podrían mantener la inflación cerca del 2% durante el próximo año, una lectura que comparten economistas locales que señalan la inercia y la indexación como los principales obstáculos para una reducción sostenida. JP Morgan identificó a los precios regulados y estacionales como los responsables centrales de la aceleración de octubre: ambos componentes aportaron 1,1 puntos porcentuales al IPC, frente a los 0,8 puntos del mes anterior. Los productos estacionales subieron 5,5% y los regulados 2,9%, con verduras que registraron alzas cercanas al 10% mensual y ajustes en las tarifas de gas que sumaron aproximadamente 0,3 puntos al índice.

Hubo, sin embargo, una señal favorable en el entramado del dato: la inflación núcleo se desaceleró del 1,7% en septiembre al 1,5% en octubre, su menor registro desde julio de 2025, según la consultora Invecq. La moderación estuvo acompañada por una evolución contenida de las carnes y derivados, que aumentaron apenas 0,1% en octubre, aunque la firma advirtió sobre posibles incrementos hacia fin de año: en noviembre y diciembre de 2025 esos productos habían subido 6,2% y 7,9%, respectivamente. Los servicios, por su parte, avanzaron 2,7% frente al 1,9% de los bienes, lo que refleja que algunos componentes de la economía mantienen un ritmo de actualización superior al promedio general.

Entre los especialistas que explican la persistencia inflacionaria, Florencia Fiorentin, de la consultora Epyca, apuntó a la indexación de la economía, la recomposición de tarifas y los aumentos de bienes y servicios no transables, donde identificó una menor competencia. También advirtió sobre las expectativas de devaluación y los ajustes anticipados de precios: "Cuando la inflación da indicio de subir se da una profecía autocumplida, se ajustan precios a la espera de un incremento".

En la misma línea, Pablo Moldovan, de C-P, cuestionó que la estrategia oficial se concentre en restringir la demanda mediante las anclas fiscal, salarial y monetaria, ya que considera que ese enfoque puede resultar costoso para la actividad y poco efectivo frente a una inflación de carácter inercial. Por su parte, Fundación Capital estimó que aplicar íntegramente la actualización postergada del impuesto a los combustibles podría elevar el precio de la nafta un 11% y sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales al IPC.

Para noviembre, JP Morgan detectó una inflación de 1,8% mensual en su seguimiento de alta frecuencia de las primeras dos semanas, aunque estimó que los cambios del régimen de Zona Fría podrían aportar otros 0,2 puntos porcentuales al índice. Su escenario contempla una inflación promedio de 1,9% mensual durante el último bimestre, con un cierre de 2026 cercano al 31% interanual. El REM, en tanto, proyectó que el año terminará con 30,4%, mientras que el promedio del Top 10 de consultoras calculó un 30,6%, lo que ubica al país en torno a tres puntos por encima del registro de 2025.

Las perspectivas para 2027 tampoco anticipan una desaceleración rápida. JP Morgan proyectó una inflación mensual promedio de 1,8% durante el primer trimestre y de 1,9% en la segunda mitad del año, y mencionó entre los factores que podrían sostener los aumentos los efectos climáticos asociados a El Niño, los ajustes anticipados de precios regulados y la volatilidad cambiaria vinculada con las elecciones. Con esas estimaciones, el banco estadounidense calculó que la inflación cerraría 2027 en torno al 23% interanual, aunque advirtió sobre riesgos de alzas superiores si se intensifican las presiones sobre el tipo de cambio. Así, las proyecciones coinciden en que la reducción de la inflación seguirá siendo gradual, condicionada por los ajustes pendientes y por los mecanismos que mantienen viva la inercia de los precios.