Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales y ante el desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei, distintos sectores del peronismo se reunieron en San Fernando para avanzar en la articulación de un frente nacional anti-Milei.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial. Entre los dirigentes presentes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y como representante local se encontraba el intendente de San Fernando Juan Andreotti.

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, y continuó con una intervención del streamer "El Peroncho". Cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Perón habla sobre los problemas de la Argentina de hoy y reflexiona sobre la Argentina de mañana.

Uno de los principales mensajes del encuentro estuvo vinculado con la necesidad de superar las diferencias internas y priorizar la construcción colectiva por encima de las aspiraciones individuales. Los dirigentes plantearon recuperar una identidad común, reconstruir la confianza y fortalecer la capacidad de escucha para volver a conectar con las demandas sociales. Entre los ejes de la propuesta mencionaron la generación de trabajo, una educación que permita el progreso y la posibilidad de que las familias argentinas puedan proyectar su futuro con mayor tranquilidad.

El reordenamiento del peronismo se produce, además, en medio del debate sobre el futuro de las PASO y los mecanismos para definir las candidaturas de 2027. Ante una eventual suspensión de las primarias, dentro del espacio aparecen distintas alternativas, desde internas abiertas y elecciones regionales hasta un acuerdo de unidad. Así, la reunión de San Fernando funcionó como una señal de acercamiento entre sectores del justicialismo que buscan recuperar protagonismo nacional y construir una alternativa electoral frente a La Libertad Avanza (LLA).

Los presentes

A su vez, participaron Adán Bahl, Adrián Fuertes, Adrián Santarelli, Alberto Arrúa, Alberto Gelené, Aldo Leiva, Alejandro Deanes, Alejandro Dichara, Alejandro Grillo, Alexis Guerrera, Alicia Aparicio, Andrea Freitas, Andrés Rodríguez, Ayelén Rasqueti, Ayelín Mazzina, Bárbara Rossen, Bernardo Knipscheer, Blanca Cantero, Cachi Martínez, Cacho Barabaro, Candelaria de la Sota, Caren Tepp, Carlos Acuña, Carlos Bebilaqua, Carlos Cisneros, Carlos Greco, Carlos Puglielle, Carlos Rojo, Carolina Farías, Cecilia Gortari, Cecilia Moreau, Cecilia Segura, César Lescano, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Cristian Castro, Cristian Jerónimo, Cristian Olivetti, Daniel Harrigton, Darío Gollan, Diego Giuliano, Diego Molea, Diego Segovia, Eduardo Cergnul, Emir Félix, Enrique Cresto, Esteban Sancio, Estefanía Bordoni, Estela Nedder, Eva Andreotti, Facundo Tignanelli, Federico Mochi, Federico Subieles, Fernando Rodríguez, Francisco Caporricio, Franco Aranda, Gabriela Lizana, Gastón Granados, Gastón Javier, Germán Brailar, Germán Di Cesare, Gimena López, Graciana Peñafort, Guille Snopek, Gustavo Arrieta, Gustavo Bordet y Gustavo Menéndez.

También estuvieron Gustavo Pandiani, Héctor Cusipuma, Hernán Arranz, José Ignacio de Mendiguren, Jaime Perczyk, Javier Martínez, Javier Osuna, Jorge Chica, Jorge Difonso, Jorge Mugdise, Jorge Solá, Josefina Gladys González, Juan Cabandié, Juan de Jesús, Juan José Tufaro, Juan José Amavet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Soler, Juan Manuel Valdez, Juan Manzur, Juan Martín Malpeli, Juan Monteverde, Juan Pablo de Jesús, Juan Pablo García, Juan Pablo Luque, Julián Álvarez, Katia Blanc, Kelly Olmos, Koky Araujo, Lautaro Elviter, Leandro Santoro, Leo Grosso, Lorena Arrozogaray, Lorena Núñez, Luciana Paduolo, Luciano Di Napoli, Malena Galmarini, Marcela Basualdo, Marcela Durrieu, Marcelo Barbur, Marcelo Lewandowsky, Marcos Pisano, Marianela Marclay, Mariano Arcioni, Mariano Martín Luis, Mariano Recalde, Marina Jaureguiberry, Marina Salzman, Mario Caputo, Marisa Fassi, Marisol Soriano, Martín Marinucci, Matías Lammens, Matías Molle, Matías Stevanato, Mauro Díaz Chávez, Maxi Sciani, Mayra Mendoza, Mica Ferraro, Moira Lanesan, Natalia Álvarez, Nicolás Mantegazza, Noelia Saavedra, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Mirolo, Pablo Yedlin, Pato Galmarini, Pepe Albistur, Pipi Alí, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Bravo, Ricardo Casal, Roberto Vázquez, Román Naya, Roxana Bertone, Roxana Monzón, Rubén Duso, Sabrina Selva, Sara Aparicio, Sebastián Galmarini, Sebastián Rovira, Sergio Bordoni, Sofía Vanelli, Tania Kyshaevic, Teresa García, Topo Rodríguez, Valeria Arata, Vanesa Abril, Verónica Barograf, Yamila Ruiz y Yolanda Vega.

Además, estuvieron presentes Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.