La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo volverá a intentar este miércoles conseguir dictamen en el Senado para avanzar con la reforma política impulsada por el Gobierno. “Mañana veremos”, respondió la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) al ser consultada sobre las posibilidades de cerrar el acuerdo, en medio de las dificultades para reunir los respaldos necesarios entre los bloques aliados.

La iniciativa tiene como principal objetivo suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, las negociaciones se complicaron por las diferencias en torno a la incorporación de las listas colectoras, un mecanismo que permitiría que distintas listas legislativas acompañen a una misma fórmula presidencial. La propuesta busca sumar el respaldo de gobernadores que reclaman mayor margen para ordenar sus candidaturas en cada distrito.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debía avanzar con el dictamen, pero La Libertad Avanza (LLA) no consiguió reunir las diez firmas necesarias. Ante ese escenario, el oficialismo pidió un cuarto intermedio y trasladó la discusión al miércoles al mediodía. El bloque libertario cuenta con seis integrantes dentro de la comisión y necesita sumar voluntades de sectores dialoguistas y representantes provinciales para alcanzar el número requerido.

**Bullrich quedó en el centro de las negociaciones parlamentarias, aunque las conversaciones con los gobernadores están principalmente a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La senadora debe reunir los apoyos dentro de la Cámara alta, mientras la Casa Rosada busca destrabar las diferencias políticas que condicionan el acompañamiento de los aliados. La discusión también volvió a exponer las tensiones entre la conducción del bloque y otros sectores del oficialismo.**

Uno de los puntos que genera mayores diferencias es el alcance de las listas colectoras. Mientras algunos gobernadores consideran que ese mecanismo les permitiría mantener autonomía para definir sus candidaturas locales, dentro del espacio de Bullrich existen reparos sobre su implementación. Entre las objeciones planteadas aparece el posible impacto del sistema sobre la representación legislativa, especialmente en la elección de senadores nacionales.

Con el debate nuevamente postergado, el Gobierno intentará conseguir este miércoles las firmas que le permitan emitir dictamen y mantener en marcha su objetivo de modificar las reglas electorales antes de 2027. La posibilidad de llevar el proyecto al recinto dependerá de que Santilli y Bullrich logren transformar las negociaciones políticas en respaldos concretos. Por ahora, la definición sigue abierta y el oficialismo deberá superar las diferencias internas y las exigencias de sus aliados para avanzar.